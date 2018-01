157 000$ pour les enfants malades

S'inscrivant en ligne droite dans la mission de la fondation, cette somme servira à égayer le quotidien d'enfants souffrant de maladie grave, comme Éléonore, Jonathan et Stéphanie, dont l'histoire a été relayée tout au long de l'opération 12 jours de joie.

Au cours des 10 années de l'événement, plus de 1,2 million$ ont été récoltés au profit des enfants gravement malades et de leurs familles. La campagne consistait à recevoir des dons de 10$ donnant accès au tirage d'une cagnotte de prix garnie par des entreprises d'ici, dont la gagnante 2017 est Heather Lague.

La Fondation tient par ailleurs à remercier à la Fondation TENAQUIP, son commanditaire principal, qui s'est engagé à un jumelage de don sans lequel une telle somme n'aurait pu être amassée.

Tout cela n'aurait pas été possible non plus sans l'appui bienveillant de Bell Media et de sa station de radio CJAD 800AM, dont les animateurs ont continuellement fait la promotion de la levée de fonds durant ces 12 jours de campagne, mettant tantôt en lumière la mission de la Fondation et annonçant tantôt les prix à gagner, mais surtout en donnant une tribune aux familles assistées par l'organisme, qui ont pu partager leur histoire avec tous les Montréalais.

La Fondation pour l'enfance Starlight Canada fait partie du réseau global de Starlight, au service des enfants et des familles par le biais de partenariats avec plus de 160 établissements de soins de santé. Au cours des 25 dernières années, Starlight est devenu l'un des principaux organismes de charité internationaux et s'allie à des experts en vue d'améliorer la vie et la santé d'enfants et de familles à travers le monde. En collaboration avec des pionniers en matière de soins de santé pédiatriques, de divertissement et de technologie, Starlight offre un mélange de programmes et de services axés sur la famille de l'hôpital jusqu'à la maison.

Fondée en 2006 par Ken Reed, TENAQUIP est une fondation qui assiste les organismes de bienfaisance Canadiens dans l'accomplissement de leur mission par le biais de donations. Particulièrement impliquée dans les domaines de la recherche médicale, des hôpitaux, du bien-être des enfants et des causes humanitaires, la fondation a contribué à hauteur de 18 millions de dollars à l'amélioration du sort de Canadiens dans le besoin, en plus de prendre part à de nombreux projets internationaux.