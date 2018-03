90 000$ pour le MNBAQ

Plus de 500 personnes ont célébré l'arrivée de 2018, le 31 décembre dernier, au coeur du pavillon Pierre Lassonde du Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ). Présentée pour une deuxième année consécutive par le Cercle 179 - le regroupement des jeunes philanthropes de la Fondation du MNBAQ - cette soirée-bénéfice unique à Québec a permis de générer des revenus de plus de 90 000 $ au profit de la Fondation du Musée.

« Nous sommes tellement heureux des résultats et de l'engouement suscités par cette seconde édition, a déclaré Charles Guimont, président du Cercle 179 et président de O2 Web. C'est une grande fierté pour notre équipe d'avoir rallié autant de participants à la cause des arts durant ce moment spécial de l'année où l'offre événementielle est particulièrement imposante. »

Cette soirée, sous le thème de la démesure, a été élaborée à partir de l'exposition Mitchell/Riopelle, un couple dans la démesure, qui vient de quitter l'affiche après avoir attiré plus de 100 000 visiteurs. Parmi les activités de la soirée, on comptait les DJ High Klassified, un Montréalais connu entre autres pour sa collaboration avec Future et The Weeknd, Karim Ouellet, un artiste multidisciplinaire oeuvrant au Québec et en France, et Simon Giguère, aussi connu dans les arts visuels sous le pseudonyme SimG.

Les artistes Patrick Forchild et MC Grou ont créé en direct des oeuvres grand format qui ont rapidement trouvé preneur à l'encan silencieux organisé au profit de la Fondation du MNBAQ. Les participants ont aussi eu le privilège de jouer aux artistes en participant à l'atelier de création d'un chapeau original qu'ils pouvaient porter ensuite ou encore à l'atelier d'origami, pour réaliser Envolée d'oiseaux, une oeuvre collective installée à proximité de l'Hommage à Rosa Luxembourg de Jean-Paul Riopelle, adns le Passage Riopelle par CGI.

Juste avant minuit, une performance mettant en vedette les danseurs de la troupe MARVL, dans l'escalier monumental, a précédé la chute de 500 ballons rouges et bleus aux couleurs de l'exposition Mitchell et Riopelle.

De nombreux produits québécois étaient à l'honneur durant la soirée : Pur Vodka, Romeo's gin et les sirops artisanaux de Monsieur Cockrail, ainsi que les créations culinaires de Marie-Chantal Lepage, chef en résidence au MNBAQ.

Le Nouvel An au MNBAQ est un événement-bénéfice du Cercle 179, au profit de la Fondation du Musée, qui oeuvre à enrichir les collections, diversifier l'offre d'expositions et faciliter l'accès aux programmes éducatifs et culturels du MNBAQ.