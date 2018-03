35 000$ pour les familles défavorisées

La campagne des Paniers de Noël s'est achevée le 21 décembre dernier après plusieurs semaines intensives au cours desquelles le Collège s'est mobilisé pour organiser des activités lucratives et récolter deS dons. Plus d'une centaine d'élèves, de membres du personnel et de parents d'élèves se sont réunis dans le stationnement de l'établissement pour préparer et livrer les paniers.

« Nous avons été très touchés par la générosité de nos donateurs mais aussi et surtout très étonnés de l'engagement de nos élèves qui ont à coeur d'aider notre communauté a affirmé Nancy Desbiens, directrice générale du Collège Jean-Eudes. Cette année, nous ne nous sommes pas contentés de recueillir de l'argent, nous avons souhaité que les élèves connaissent davantage les membres de chaque famille afin qu'ils puissent cibler leurs besoins. »

Les paniers étaient constitués de cinq boîtes de denrées, de cadeaux, ainsi que d'une carte personnalisée réalisée par les élèves du Collège. Les surplus monétaires de la campagne seront distribués à la Fondation du Collège Jean-Eudes ainsi qu'à des partenaires communautaires de l'arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie tels que Moisson Montréal, le Club des petits déjeuners du Québec et Bouffe-Action de Rosemont.

« Depuis 1969, nous concentrons nos efforts pour sensibiliser nos élèves au sens des Fêtes de fin d'année mais aussi pour les impliquer dans le quartier a indiqué Marc St-Louis, animateur de vie spirituelle et d'engagement communautaire au Collège Jean-Eudes. Nous sommes donc très satisfaits du bilan de cette campagne qui permettra aux familles de vivre un temps des Fêtes plus joyeux. »

Le Collège Jean-Eudes est un établissement privé d'enseignement secondaire situé à Montréal, inauguré en 1954 par des pères Eudistes. Les résultats scolaires obtenus par les élèves du Collège aux épreuves uniques du ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport placent d'ailleurs le Collège Jean-Eudes parmi les premier dans les différentes matières au programme.