Chercheur honoré

Le 13 décembre dernier, l'Université Laval a remis un doctorat d'honneur à David G. Barber, professeur au Département d'environnement et de géographie de l'Université du Manitoba et spécialiste de renommée mondiale en recherche nordique. L'événement s'est déroulé au Centre des congrès de Québec, en marge de la Conférence internationale Arctic Change 2017.

Depuis plus de 30 ans, le professeur Barber étudie les mystères de la banquise arctique. Il a mis sur pied et dirigé plusieurs projets de recherche et d'infrastructure nationaux et internationaux majeurs, dont le plus ambitieux programme de recherche arctique de l'histoire, l'International Polar Year - Circumpolar Flaw Lead (IPY- CFL), impliquant plus de 300 chercheurs de 25 pays.

Il a aussi joué un rôle clé dans le développement et la mise en oeuvre de grandes initiatives de recherche menées par l'Université Laval, notamment ArcticNet et le brise-glace de recherche canadien NGCC Amundsen. M. Barber est également l'auteur de plus de 240 articles scientifiques et a contribué à la formation d'une centaine de chercheurs.

David G. Barber a été l'un des premiers scientifiques à saisir l'ampleur et la complexité des changements observés dans les glaces marines arctiques. Sa participation active et soutenue sur la scène publique et dans les médias nationaux et internationaux a grandement contribué à informer le public et les preneurs de décisions des répercussions des changements climatiques dans l'Arctique.

La contribution du professeur Barber à la recherche nordique a été reconnue par l'Académie des sciences de la Société royale du Canada en 2015 et par le Bureau du gouverneur général du Canada, qui lui a décerné en 2016 la distinction d'officier de l'Ordre du Canada.