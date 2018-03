125 000$ pour la persévérance à l'école

Le Diplôme avant la Médaille est à ce jour le seul organisme de la région à favoriser la persévérance et la réussite scolaire des élèves susceptibles de décrocher en utilisant le sport comme levier d'intervention.

L'aide de iA Groupe financier permettra dans un premier temps à 25 élèves de l'école secondaire Joseph‑François‑Perrault de Québec d'être accueillis dans le programme Le Diplôme avant la Médaille rayonne. D'ici trois ans, l'organisme entend poursuivre son expansion et soutenir pas moins de 135 nouveaux jeunes.

Le concours avait pour objectif d'offrir un coup de pouce financier à un organisme de charité canadien afin qu'il réalise un projet qui le ferait grandir et rayonner. Le Diplôme avant la Médaille a su se démarquer parmi les 125 candidatures reçues par iA Groupe financier. Il a finalement obtenu la faveur du public appelé à voter pour le projet le plus inspirant. L'organisme Bullying Ends Here, de Calgary, et le programme Belle et bien dans sa peau, de Mississauga, ont également remporté 125 000$ chacun pour réaliser le projet soumis. Sept autres organismes finalistes obtiennent pour leur part un don de 12 500$ chacun.

« Nous avons été touchés par les 125 projets qui nous ont été soumis et par la forte participation du grand public. C'est pourquoi nous avons sans hésitation décidé d'offrir non pas un, mais bien trois grands dons de 125 000 $. Je veux une fois de plus remercier tous les organismes qui ont pris le temps de nous présenter des projets inspirants et offrir toutes mes félicitations à Le Diplôme avant la Médaille », affirme Yvon Charest, président et chef de la direction de iA Groupe Financier.

Étaient également présents à l'annonce Jeannot Richard - Trésorier du conseil d'administration de DAM, Béatrice Turcotte Ouellet - Fondatrice et directrice générale de DAM, Anne-Marie Potvin - Coordonnatrice des entraîneurs pour DAM à l'École secondaire Vanier et entraîneur soutenu par DAM, Mutula Mwenembeja - Ancien élève-athlète soutenu par DAM et entraîneur soutenu par DAM, Ruben Vita - Entraîneur soutenu par DAM, et Pierre Grenon - Directeur adjoint de l'École secondaire Joseph-François-Perrault.

Fondé en 1892, iA Groupe financier offre des produits d'assurance vie et maladie, des fonds communs de placement et des fonds distincts, des régimes d'épargne et de retraite, des valeurs mobilières, de l'assurance auto et habitation, des prêts hypothécaires et des prêts autos ainsi que d'autres produits et services financiers destinés aux particuliers de même qu'aux entreprises et aux groupes. iA Groupe financier emploie plus de 5300 employés et comprend quelque 25 000 représentants répartis au sein de vastes réseaux de distribution de produits et services financiers.