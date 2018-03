Philanthrope honoré

Le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) salue un homme d'une grande générosité, disparu cette année : le D r Sean B. Murphy (1924-2017). Pour rendre hommage au Dr Murphy, dont l'engagement et la générosité ont marqué l'histoire du MBAM, le Musée a réuni une cinquantaine de dessins et d'estampes du XVI e au XX e siècle, parmi les 123 oeuvres de maîtres européens - anciens et modernes - et d'artistes nord-américains, que ce collectionneur a léguées au Musée.

Nathalie Bondil, directrice générale et conservatrice en chef du MBAM, exprime son affection pour le Dr Murphy : « Sean était un gentleman collectionneur. Après une remarquable carrière médicale, il s'est selon ses propres mots consacré à un second métier au Musée des beaux-arts de Montréal, où il a été un bénévole d'exception pendant des décennies actives : remarquable président de l'institution, il a aussi dirigé de nombreux comités d'acquisition avec élégance, finesse et stratégie. Collectionneur à sa mesure, cet homme joyeux et optimiste était un motivateur hors pair, habile pour attirer de nouveaux dons, défendre les propositions les plus audacieuses de nos conservateurs et amener le public quel qu'il soit à dessiner en toutes circonstances... même au musée ! Nos copistes et artistes en herbe peuvent d'ailleurs utiliser dans nos galeries les bancs qui portent son nom. Parmi les 123 oeuvres offertes au MBAM, voici une sélection révélatrice de l'étendue de ses goûts. Merci Sean, à tout jamais ! »

Présentée dans le centre des arts graphiques Irwin et Freda Browns du MBAM, cette sélection d'oeuvres sur papier témoigne de la passion d'un collectionneur estimé. Elle comprend des oeuvres d'artistes italiens : Canaletto, Giovanni Battista Piranesi et Giuseppe Bernardino Bison. De Grande-Bretagne proviennent de remarquables dessins (et des bronzes) de Henry Moore, des estampes de Stanley William Hayter et de Lynn Chadwick, ainsi qu'une aquarelle de Paul Nash.

L'exposition est l'occasion d'admirer des oeuvres de maîtres américains de la gravure du XXe siècle tels que George Wesley Bellow, Stow Wengenroth, Martin Lewis et Reginald Marsh. Des tableaux des Canadiens Alfred Pellan, Jean-Paul Riopelle, Jean McEwen et Christopher Pratt sont également présentés. D'autres artistes modernes s'ajoutent, dont Pablo Picasso, Rufino Tamayo, Marino Marini et Claes Oldenburg.

Parmi les pièces sélectionnées se trouvent également des oeuvres des deux parents artistes du Dr Murphy - la Canadienne Cecil Buller et l'Américain John J. A. Murphy - et des croquis que le Dr Murphy a lui-même réalisés.

On y retrouve par ailleurs plusieurs oeuvres acquises grâce au fonds d'acquisition Dr Sean B. Murphy : une ancienne et rare estampe d'après Hieronymus Bosch intitulée Saint Martin avec son cheval sur un bateau (1561), une gravure d'Hendrick Goudt, La dérision de Cérès (1610) ainsi que la première oeuvre de Ludovico Carracci à entrer dans la collection du MBAM, La Vierge et l'Enfant avec des Anges (vers 1600-1602). Une gravure sur bois coloriée à la main, planche de la série de la série « Das Vater Unser » [Le Notre Père] de l'artiste expressionniste allemand Max Pechstein, fait aussi partie des oeuvres exposées, de même que l'acquisition la plus récente : La Présentation au Temple [Luc 2:22-39] (1608), une gravure en clair-obscur d'Andrea Andreani d'après Parmesan.

« J'ai eu le plaisir de fréquenter le Dr Sean B. Murphy pendant près de deux décennies, sa passion et son enthousiasme joyeux pour les arts graphiques étaient non seulement palpables, ils étaient tout simplement contagieux. Sean collectionnait des oeuvres de nombreuses écoles d'art, et il le faisait toujours avec discernement, en se délectant de la qualité et des techniques des artistes. Ophtalmologiste, il semble aller de soi que son rapport aux oeuvres était viscéral, que son plaisir était issu de l'expérience visuelle et - lorsqu'il s'agissait de ses propres dessins - des possibilités que suscite la vue », commente le commissaire de l'exposition, Hilliard T. Goldfarb, conservateur sénior - Collections et conservateur des maîtres anciens au MBAM.

Ophtalmologiste reconnu à l'échelle nationale, le Dr Murphy a consacré nombre d'années au Musée à divers titres. Il a été nommé au Comité du membership en 1959, il est devenu administrateur en 1965 et a été président du MBAM de 1968 à 1978. Jusqu'à ces dernières années, il a aussi présidé divers comités d'acquisition du Musée. Le Dr Murphy a soutenu le Musée par le leg de 123 oeuvres, dont un grand nombre sur papier. Pour le MBAM, le Dr Murphy a également créé un fonds d'acquisition d'estampes, auquel il a donné le nom de sa mère, Cecil Buller. Quand il a quitté ses fonctions au Musée, ses proches ont créé à son nom un fonds destiné à l'acquisition d'oeuvres sur papier. Ces fonds ont notamment permis de perpétuer la donation du Dr Murphy au Musée en rendant possible l'acquisition de nombreux chefs-d'oeuvre.

L'exposition est organisée par le Musée des beaux-arts de Montréal. Le commissariat de l'exposition est assuré par Hilliard T. Goldfarb, conservateur sénior - Collections et conservateur des maîtres anciens au MBAM, sous la direction de Nathalie Bondil, directrice et conservatrice en chef au MBAM.

Le Musée reconnaît l'apport essentiel d'Air Canada à la réalisation de l'exposition. Il remercie le ministère de la Culture et des Communications du Québec, le Conseil des arts de Montréal et le Conseil des arts du Canada pour leur soutien constant.