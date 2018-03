Baptême de l'air pour jeunes en difficulté

L'idée de cette activité est née il y a plusieurs mois déjà : « Avec les autres membres de l'Aéro-Club, nous cherchions un moyen de rendre nos installations accessibles à tous, de partager notre passion pour l'aéronautique et de redonner à la communauté », explique Lionel Édouard, étudiant de 3e année en Techniques de maintenance d'aéronefs et président de l'Aéro-Club. C'était donc tout naturel pour celui-ci d'approcher les services jeunesse de la région et de leur proposer cette activité afin de mettre un peu de magie dans la vie d'enfants au vécu difficile à l'approche des Fêtes.

Au total, ce sont 21 jeunes âgés de 7 à 13 ans des services jeunesse du CISSS de la Montérégie-Est qui ont eu la chance de participer à la première année de cet événement au cours duquel plusieurs activités avaient été spécialement préparées. En effet, ils ont pu visiter l'École et ses nombreux hangars, en plus de prendre part à la fabrication d'un trophée-souvenir lors d'ateliers pratiques explorant des compétences liées à chacune des trois techniques exclusives de l'ENA.

L'activité la plus attendue de la journée par les enfants était sans contredit le baptême de l'air, soit un vol de 30 minutes au-dessus de la Ville de Longueuil à bord d'avions de tourisme Cessna 172 pilotés par des étudiants de l'ÉNA qui ont leur licence de pilote. « La plupart des jeunes n'avaient jamais volé de leur vie, ils étaient donc très impressionnés, souligne M. Édouard. Ils posaient plein de questions, c'était très émouvant de les voir réagir. »

Fondée en 1964, l'École nationale d'aérotechnique est la plus importante maison d'enseignement en aérotechnique en Amérique du Nord et la seule au Québec à former des techniciens en aéronautique. Grâce à ses trois programmes collégiaux uniques en Techniques de génie aérospatial (incluant le DEC-BAC en Génie aérospatial), en Techniques de maintenance d'aéronefs et en Techniques d'avionique (incluant le DEC-BAC en Avionique) et à ses installations d'une valeur de 85 millions$, qui comprennent cinq hangars abritant 36 aéronefs, l'ENA forme une main-d'oeuvre technique spécialisée très demandée. Réputé pour son expertise et sa polyvalence, le Centre de service aux entreprises et de formation continue de l'ENA propose quant à lui des solutions intégrées de formation en entreprise répondant à leurs besoins spécifiques.