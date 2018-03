47 000$ pour les enfants malades et défavorisés

Les 9 et 10 décember derniers, trois équipes de La Presse ont participé au 17 e 24h de Tremblant, au cours duquel les participants ont skié, couru ou marché sans interruption durant 24 heures pour amasser des fonds. Les sommes ainsi récoltées servent à venir en aide aux enfants malades ou défavorisés par l'entremise de la Fondation Charles-Bruneau, de la Fondation des Sénateurs et de la Fondation Tremblant.

Les trois équipes - composées de membres du personnel, de clients et de partenaires de La Presse - ont terminé au 14e rang sur 44 au classement multiéquipes de la collecte de dons avec un total de 47 047$ de fonds amassés. Cette contribution apportera assurément un surplus d'espoir et d'encouragement à Danyk, Ève-Marie et Lily-Rose, les trois enfants parrainés par les équipes de La Presse, ainsi qu'à tous les autres enfants auxquels cet événement apporte son soutien.

Les performances sportives ont également été à la hauteur, à commencer par la remontée de l'équipe de ski, dont les 91 descentes lui ont a valu de terminer au 21e rang sur 216 inscriptions. Les coureurs et coureuses se sont également illustrés, chacune des deux équipes ayant respectivement parcouru 215 et 180km.

Un concours était également associé à la collecte de dons effectuée par La Presse. Le grand prix a été remporté par le donateur Simon Audet, qui s'envolera avec une personne de son choix pour un voyage d'une semaine sous le soleil de la Tunisie, gracieuseté de Marc Ancuta, propriétaire de Celebritours. Le tirage au sort a également favorisé les donatrices Chantal Brien et Karine Charbonneau qui ont, pour leur part, gagné les deux 2 cartes-cadeaux du Centre Hi-Fi d'une valeur de 750$ chacune.

Les trois équipes de La Presse remercient tous les membres du personnel de La Presse, ainsi que les représentants de ses partenaires, et finalement les capitaines et les organisateurs.