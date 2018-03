110 000$ pour le cancer

Le 5 décembre dernier, plus de 200 personnes se sont réunies au Grand Salon Opera du Hyatt Regency Montréal pour la soirée Cancerto qui se déroulait sous le thème « Une expérience unique d'émotion et de célébration ».

Proposant un cocktail dînatoire, incluant un encan silencieux, suivi d'un spectacle de Noël offert par le porte-parole de la Fondation, Bruno Pelletier, cette soirée a permis d'amasser plus de 109 500 $. Tous ces gens étaient unis dans le but de soutenir les programmes et services de la Fondation, dont bénéficient annuellement des milliers de personnes touchées par le cancer, à Montréal, mais aussi partout au Québec.

La Fondation québécoise du cancer souhaite remercier ceux qui ont contribué au succès de cette soirée dont les partenaires : Fondation Air Canada (partenaire accompagnateur); Pfizer, Fonds Dynamique, Québecor, Genatec et Fondation J.A. DeSève (partenaires réconfort); ainsi que Axxel, TELUS, Brassard Goulet Yargeau, Services financiers intégrés, Raymond Chabot Grant Thornton, FaldutoDamours et Associés, RBC Dominion valeurs mobilières Denis Ruel, CPA, CA, Fruits de Mer Lagoon Seafood et Theobroma Chocolat (partenaires soutien). La communauté d'affaires et médicale ainsi que la population de Montréal ont aussi fait preuve d'une grande solidarité envers les Québécois atteints d'un cancer, et leurs proches.

À l'occasion de cette soirée permettant de reconnaître le courage et la résilience des personnes faisant face au cancer, July Ash, une ancienne bénéficiaire des services de la Fondation, a témoigné. « Mes trois fils et moi avons eu une chance extraordinaire sur notre parcours éprouvant. Celui de croiser le chemin de la Fondation québécoise du cancer. Je suis ici pour vous signifier à quel point vous faites une différence, juste par votre présence ce soir, dans la vie de gens comme moi qui sont confrontés au cancer. Du soutien, au quotidien, j'en avais grandement besoin. Je ne dirai jamais assez merci pour tout ce que les donateurs et partenaires de la Fondation permettent. »

Étaient également présents Naji Abi Nader, président, Genatec; Daniel Lebeuf, vice-président et directeur de succursale, BMO Nesbitt Burns Inc.; Marco Décelles, directeur général, Fondation québécoise du cancer; Dominique Richard, directrice, développement philanthropique, Fondation québécoise du cancer; Robert Paré, président et chef de la direction, Division des services-conseils financiers, Mazars Canada; Michel L. Lesage, président, conseil d'administration, Fondation québécoise du cancer; le Dr Pierre Audet-Lapointe, cofondateur, Fondation québécoise du cancer; et le Dr Michel Gélinas, cofondateur, Fondation québécoise du cancer.

La réussite de cet événement est redevable aux efforts soutenus de ses ambassadeurs. Ces derniers ont accepté d'allouer maints efforts. Il en va de même pour les membres du conseil d'administration de la Fondation. Sans oublier le porte-parole de la cause depuis maintenant 5 ans, Bruno Pelletier, à qui un hommage a par ailleurs été rendu en guise d'appréciation de son dévouement et soutien au fil des ans.

Depuis sa création en 2012, la série Cancerto a amassé plus de 2 M$ à travers la province. Les fonds récoltés ont permis à des milliers de personnes fragilisées par la maladie d'avoir recours à des services et à des programmes qui ont favorisé leur bien-être au quotidien. Présenté sous différents concepts dans les villes de Sherbrooke, Montréal, Québec, Gatineau et Trois-Rivières, Cancerto se veut un hymne à la vie qui allie spectacles variés, moments magiques et rencontres uniques pour rendre hommage au courage des personnes touchées par le cancer.

Depuis plus de 35 ans, la Fondation québécoise du cancer est le principal organisme à s'occuper spécifiquement des personnes qui font face au cancer, une maladie qui touche un Québécois sur deux et qui comporte de nombreux impacts au quotidien. Présente à Montréal, à Québec, en Estrie, en Outaouais et en Mauricie, elle offre aux personnes atteintes d'un cancer et à leurs proches des services qui comblent des besoins concrets et facilitent l'accès aux traitements en oncologie. Elle offre aussi de l'aide concrète et adaptée aux jeunes de 15 à 39 ans touchés par le cancer via son Programme à Félix. De plus, par ses Services Info-cancer, la Fondation offre gratuitement écoute, réponses et réconfort, partout au Québec.