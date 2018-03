500 000$ pour les élèves en difficulté

Grâce à un don de 500 000 $ du Groupe Banque TD, annoncé le 6 décembre dernier, l'Université de Sherbrooke va déployer en 2018 une clinique d'adaptation scolaire et sociale mobile qui apportera un soutien orthopédagogique de grande qualité aux élèves qui éprouvent des difficultés en français et en mathématiques, dans 48 écoles primaires de l'Estrie.

Cette initiative unique au Québec viendra doubler le nombre d'élèves reçus par l'actuelle Clinique Pierre-H.-Ruel, en plus d'élargir considérablement ce plateau de formation qui fait partie du programme du baccalauréat en adaptation scolaire et sociale de la Faculté d'éducation depuis 1997.

Le recteur de l'Université de Sherbrooke, Pierre Cossette, se réjouit de voir un donateur d'envergure internationale comme le Groupe Banque TD être aussi attentif à un projet touchant directement les élèves : « L'Université de Sherbrooke a toujours eu le souci de mettre les connaissances universitaires au service du public. Nous voulons aller encore plus loin en ce sens. C'est donc très stimulant pour nous de voir un donateur aussi important partager notre conviction que nos actions doivent apporter des bénéfices directs à la population. »

Pour Normand Legault, président de la campagne majeure D'avenirs et de passions : « L'annonce d'aujourd'hui est un investissement dans la jeunesse et l'avenir de notre société. Nous remercions chaleureusement le Groupe Banque TD pour cet engagement qui l'honore et qui est un gage de retombées prometteuses pour les élèves de notre région. »

« Étant bien implantée à Sherbrooke et dans la région de l'Estrie, il s'avère tout à fait naturel pour la TD de soutenir un tel projet, qui contribue de manière positive à la communauté. L'avenir de nos enfants passe par une éducation de qualité et par l'acquisition de connaissances et c'est pourquoi nous investissons de façon significative dans la réussite des jeunes », indique Didier van der Heyden, vice-président, Services bancaires commerciaux, Groupe Banque TD.

« Au-delà des compétences en français et en mathématiques que les élèves acquerront en compagnie de nos étudiantes et de nos étudiants, l'effet le plus marquant de cet investissement sera visible sur le niveau de confiance et d'estime de soi des centaines d'élèves qui profiteront de la Clinique mobile, précise le doyen de la Faculté d'éducation, Serge Striganuk. En plus d'optimiser l'expertise de nos futurs diplômés en adaptation scolaire et sociale, pour qui la Clinique Pierre-H.-Ruel est un formidable milieu de formation pratique, ce don d'envergure se traduira par une amélioration concrète du rendement scolaire de ces élèves, dont les besoins sont nombreux. »

La coresponsable de la Clinique et titulaire de la Chaire de recherche sur l'apprentissage de la lecture et de l'écriture chez le jeune enfant, Marie-France Morin, insiste aussi sur le transfert de connaissances que favorisera le don du Groupe Banque TD, au bénéfice des élèves : « La création de la Clinique mobile facilitera en outre une plus grande proximité entre la recherche et son application auprès des jeunes, ce qui résume assez bien notre mission. »

Fondée en 1997 par des membres du corps professoral de la Faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke et nommée d'après le premier doyen de la Faculté, la Clinique Pierre-H.-Ruel est à la fois un service aux élèves du primaire, du secondaire et de l'éducation aux adultes connaissant des difficultés en français et en mathématiques, et un milieu de formation pratique pour les étudiantes et les étudiants du baccalauréat en adaptation scolaire et sociale, qui effectuent tous un stage clinique pendant la durée de leur programme. La Clinique mobile Pierre-H.-Ruel, dont les intervenants se déplaceront dans de nombreuses écoles estriennes, offrira des interventions adaptées aux besoins de chaque élève et au contexte entourant ses difficultés.

Grâce aux contributions de partenaires comme le Groupe Banque TD, la campagne majeure D'avenirs et de passions a amassé plus de 100M$ à ce jour, dont 25M$ proviennent de la communauté universitaire. Cette campagne historique met de l'avant des projets d'envergure, qui ont des retombées significatives dans toutes les sphères de la société.