423 000$ pour l'IRCM

Sous la présidence d'honneur de Saliha Boumaza, directrice exécutive, recherche clinique, de Merck Canada, et Martin Thibodeau, président, Direction du Québec, de RBC Banque Royale, l'événement a permis de recueillir 423 000 $. La soirée a conclu les festivités du 50e anniversaire de l'Institut, souligné tout au long de 2017, en présence de plus de 460 convives issus du milieu de la recherche et des affaires ainsi que des amis de longue date de l'Institut.

« Quel plaisir de célébrer en votre compagnie un centre de recherche aussi renommé que l'IRCM », ont déclaré Saliha Boumaza et Martin Thibodeau à l'auditoire. « Il y a 50 ans, un éminent médecin et chercheur nommé Jacques Genest concrétisait son rêve en inaugurant l'IRCM, un endroit où les chercheurs fondamentaux et cliniques collaborent et innovent encore aujourd'hui. En un demi-siècle, l'Institut est devenu une référence en recherche biomédicale non seulement au Québec, mais également à l'échelle l'internationale. »

Au cours de l'événement, l'Institut et la Fondation ont également rendu hommage à Louise Lambert-Lagacé, qui a siégé au conseil d'administration de l'Institut pendant dix-sept années, notamment comme présidente de 2011 à 2017, en lui décernant la médaille du mérite de l'IRCM. Mme Lambert-Lagacé a été saluée pour ses nombreuses années d'engagement soutenu et sa contribution exceptionnelle à la recherche de l'Institut.

Finalement, la soirée était l'occasion de remettre le prix Marcel-Piché à Frédéric Charron, directeur de l'unité de recherche en biologie moléculaire du développement neuronal de l'IRCM, en reconnaissance de l'excellence de ses travaux de recherche et sa contribution à l'essor et au rayonnement de l'Institut. Les travaux du Dr Charron sont publiés dans des journaux scientifiques prestigieux. Il a également été nommé membre du Collège de la Société royale du Canada en 2016.

« Les besoins financiers de l'IRCM sont grands, c'est pourquoi nous remercions l'ensemble des personnes qui ont contribué à faire de cet événement un succès sur tous les plans », ont conclu André Couillard, président de la Fondation de l'IRCM, et Tarik Möröy, président et directeur scientifique de l'Institut. « Merci à nos généreux partenaires et invités, à nos bénévoles, et plus particulièrement aux membres du comité des ambassadeurs du Dîner annuel, présidé par Marie-Hélène Nolet, vice-présidente, Stratégie et Services partagés - Services-conseils, de la Banque de développement du Canada et membre du conseil d'administration de la Fondation de l'IRCM. »

Étaient également présents Pierre Duplessis, président du conseil d'administration de l'IRCM; Marie-Hélène Nolet, présidente du comité des ambassadeurs du Dîner annuel de l'IRCM; et Isabelle Baril, directrice générale de la Fondation de l'IRCM.

La Fondation de l'Institut de recherches cliniques de Montréal (IRCM) est un partenaire de l'Institut. Grâce à des personnes engagées qui ont à coeur le présent et l'avenir de l'IRCM, la Fondation s'acquitte de sa mission qui permet de soutenir les travaux de recherche, le développement technologique et les activités de formation de l'IRCM, favorisant ainsi son essor.

Fondé en 1967, l'Institut de recherches cliniques de Montréal (IRCM) est un organisme à but non lucratif qui effectue de la recherche biomédicale fondamentale et clinique en plus de former une relève scientifique de haut niveau dans un environnement technologique innovant. Regroupant environ 425 personnes, l'Institut regroupe 34 laboratoires qui oeuvrent notamment dans le domaine du cancer, de l'immunologie, de la neuroscience, des maladies cardiovasculaires et métaboliques, de la biologie des systèmes et de la chimie médicinale. L'IRCM dirige également une clinique de recherche spécialisée en hypertension, en cholestérol et en diabète ainsi qu'un centre de recherche sur les maladies rares et génétiques chez l'adulte. L'IRCM est affilié à l'Université de Montréal et associé à l'Université McGill. Sa clinique est affiliée au Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM). L'IRCM reçoit l'appui du ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation du Québec.