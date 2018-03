Philanthropes honorés

L'Association des professionnels en philanthropie (APP) - section du Québec a souligné le 15 novembre dernier la Journée nationale de la philanthropie en décernant neuf prix d'excellence à des personnes engagées pour une cause et des entreprises qui soutiennent une culture de philanthropie et qui se démarquent par leur générosité.

La réception s'est tenue à l'hôtel Hyatt Regency de Montréal, en présence du conférencier invité, le très honorable Jean Chrétien. Celui-ci a insisté sur l'importance de multiplier les initiatives solidaires qui font avancer la société. L'ex-premier ministre a également félicité l'APP qui se fait un devoir de reconnaître une fois par année les gens et les organisations qui par leur engagement ont un impact économique et social très favorable dans l'ensemble de la communauté.

« Tous nos lauréats ont été interpellés par une ou même plusieurs causes qu'ils ont adoptées, endossées et qui font partie intrinsèque de leurs vies personnelles, familiales, professionnelles et citoyennes. Leur générosité est une grande source d'inspiration et de motivation. C'est d'ailleurs pour soutenir tous leurs efforts que l'APP agit pour améliorer la philanthropie et le bénévolat à travers des programmes d'éducation, de recherche et de services. Notre Charte des donateurs est un phare tant pour les donateurs que les philanthropes, puisqu'elle renforce l'éthique et la transparence afin de maintenir la confiance des donateurs envers les organismes de bienfaisance », a affirmé Luce Moreau, CFRE, présidente du conseil d'administration de l'APP - section du Québec et consultante en développement philanthropique.

Lors de la Journée nationale de la philanthropie 2017, l'APP a remis neuf prix d'excellence en philanthropie. Les lauréats sont : prix Jeunesse par excellence en philanthropie (moins de 18 ans) Djammy Charles et Raphaële Maltais; prix Jeunesse par excellence en philanthropie (18 à 35 ans) Hannah Taylor; prix Entreprise par excellence (moins de 250 employés) Rythme FM Montréal; prix Entreprise par excellence (250 employés et plus) RBC Banque Royale; prix Philanthrope par excellence Aldo Bensadoun; prix Bénévoles par excellence Marie-Claude Lacroix et Ivan Boulva; prix Carrière exceptionnelle en philanthropie Myer Bick; prix Coup de coeur du jury Chantal Desrosiers; prix spécial Distinction en philanthropie Michel Dallaire.

Depuis 1986, le 15 novembre est désigné, partout au Canada, comme la Journée nationale de la philanthropie. Cette journée célèbre l'engagement quotidien des individus, des entreprises et des organismes. Chaque année, plus d'une centaine de sections de l'APP organisent des événements en Amérique du Nord en cette journée nationale.

L'Association des professionnels en philanthropie (APP) - section du Québec a pour ambition de développer la philanthropie au Québec et de regrouper des personnes responsables de la collecte de fonds qui oeuvrent au sein d'organismes à but non lucratif. L'Association regroupe 250 professionnels qui gèrent plus de quatre milliards de dollars en budgets opérationnels dans 160 organismes québécois.