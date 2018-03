Avocate honorée

Pro Bono Québec a décerné le 21 novembre dernier la Médaille de Saint-Yves 2017 à M e Geneviève Benoît, directrice de la planification et de la production des contenus chez Éducaloi pour son engagement indéfectible envers l'éducation juridique pro bono destiné aux élèves des écoles secondaires publiques et privées du Québec.

La Médaille de Saint-Yves est remise chaque année depuis 2010 en reconnaissance de l'apport exceptionnel d'un avocat, d'un cabinet ou d'un organisme en matière de services juridiques pro bono.

« Les membres du Comité de nomination ont été impressionnés par le travail de Me Benoît, qui est parvenue à mobiliser plus de 1200 juristes bénévoles et les a amenés à partager leur savoir avec des dizaines de milliers d'étudiants québécoiss, dans le but de favoriser l'accès à la justice », indique Me Christine A. Carron, présidente de Pro Bono Québec.

Me Benoît a commencé à travailler dans le domaine de la promotion de l'accès à la justice dès 2002, avant même de devenir avocate. Elle était alors déjà consciente que l'un des meilleurs moyens de faciliter l'accès à la justice était d'aider les jeunes à connaître leurs droits et leurs obligations. Aujourd'hui, elle représente un modèle inspirant au chapitre du travail juridique pro bono.

Au cours des dernières années, Pro Bono Québec a reconnu l'engagement bénévole de Mes Ewa Gerus, Guy Pratte, Richard Neil Goldman, Robert Hayes, Geeta Narang et Colin K. Irving. En 2016, le Mouvement Action-Chômage, qui se consacre depuis plus de 45 ans à la défense et à la promotion des personnes sans emploi, devenait le premier organisme à but non lucratif à recevoir la Médaille de Saint-Yves.

La remise de cette reconnaissance a eu lieu le 21 novembre dernier, à l'occasion de la cérémonie de remise spéciale de l'attribution de la distinction Avocat émérite du Barreau du Québec

La Médaille est nommée en l'honneur de Saint Yves, saint patron de toutes les professions de justice et de droit, notamment celle d'avocat. Né en Bretagne (1250-1303), on le représente généralement avec, dans une main, une bourse représentant l'argent qu'il a donné aux pauvres au cours de son existence et, dans l'autre, un parchemin rappelant sa charge de juge ecclésiastique.

Pro Bono Québec est un organisme à but non lucratif, créé en 2008 à l'initiative du Barreau du Québec, dont la mission est de mobiliser la communauté juridique à donner expertise et temps au bénéfice des individus et des OBNL québécois n'ayant pas les ressources nécessaires pour accéder à des services juridiques