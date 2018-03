515 000$ pour le diabète juvénile

Les fonds amassés pendant la soirée permettront à la FRDJ de soutenir la recherche la plus innovante pour mieux guérir, prévenir et éventuellement guérir le diabète de type 1 (DT1).

Plus de 350 invités réunis au Théâtre St-James de Montréal ont donné lors de l'évènement parrainé par le président honoraire, Réjean Tremblay, chef de la direction commerciale, Canada et directeur de marché, Est, chez Aon Hewitt Canada.

Au fil de la soirée sur la thématique du Temps, les participants ont pu apprécier la musique du Montreal Rhapsody Orchestra, en plus d'en apprendre sur les plus récentes mises à jour en matière de recherche sur le DT1.

Au Canada, plus de 300 000 enfants, adolescents et adultes vivent avec le DT1 et se nombre continue de grandir. Le DT1 n'est pas causé par une trop grande consommation de sucre et n'est pas lié au surpoids, au manque d'exercice, ni à d'autres facteurs relatifs au mode de vie. Il ne peut être prévenu et ses causes sont inconnues.

« Cette cause me touche de près, étant moi-même atteint du diabète de type 1. Au fil des années, j'ai vu évoluer les diverses méthodes de traitement du diabète et je suis particulièrement encouragé par les immenses progrès accomplis. Chaque jour, je profite d'une meilleure qualité de vie grâce aux avancées réalisées par la recherche. Les fonds amassés nous permettront de continuer à avoir un impact réel sur la vie des personnes atteintes de DT1. C'est pourquoi je m'implique activement avec FRDJ depuis de nombreuses années et que je continuerai de le faire », a dit Réjean Tremblay.

Chaque année, la FRDJ invite les familles, bénévoles, donateurs, partenaires et commanditaires à assister à des galas dans des collectivités d'un bout à l'autre du Canada. Lors de ces soirées, des milliers de gens se réunissent pour amasser des fonds et célébrer les percées réalisées dans la recherche sur le diabète.

La FRDJ est un chef de file dans l'établissement des priorités mondiales pour la recherche sur le diabète et plus important bailleur de fonds philanthropique et défenseur de la recherche sur le diabète de type 1 au monde.