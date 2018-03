85 500$ pour la persévérance scolaire

Plus de 700 personnes se sont réunies, le 14 novembre dernier, à la salle Pierre-Mercure de Montréal à l'occasion du concert-bénéfice annuel d'Éducaide et de la Fondation de l'Office municipal d'habitation de Montréal. Les efforts des deux organismes ont permis d'amasser plus de 85 500$ pour la réussite des jeunes.

Cette année, les deux organismes ont décidé de s'unir et d'organiser un événement annuel conjoint, puisque tous deux ont pour mission d'encourager la persévérance scolaire chez les jeunes issus de milieux moins favorisés. Les soeurs Boulay ont participé au concert-bénéfice.

La soirée a également été le théâtre de plusieurs témoignages de la part de nombreux jeunes provenant de milieux moins favorisés. Ces derniers ont rappelé en leurs mots l'importance de donner généreusement pour la cause et la pertinence des deux organismes dont la mission est de leur venir en aide.

« Le décrochage scolaire se traduit par des centaines de rêves et d'ambitions qui s'envolent. Nous avons tous droit à une première chance et tous, sans exception, devraient être en mesure de poursuivre leur parcours académique et ainsi connaître la réussite qu'ils méritent! » affirme Stéphane Corriveau, président d'Éducaide.

« Nous sommes très heureux du succès de l'événement qui permettra de donner à plusieurs jeunes la motivation et les moyens nécessaires pour persévérer dans leurs études », s'est exprimé Fabien Cournoyer, président du conseil d'administration de la Fondation de l'OMHM. « Dans le cadre de ce concert-bénéfice, nous souhaitions mettre à l'avant-scène deux artistes de grand talent, qui ont su captiver les spectateurs par leurs voix mélodieuses, mais également donner la parole à des jeunes décidés et motivés par leurs rêves ».

Les deux organismes souhaitent remercier le président d'honneur du concert-bénéfice, Frédéric Soucy, président de la société de gestion COGIR, et tous les collaborateurs, grâce auxquels cette soirée a été rendue possible, notamment ses partenaires principaux : Cogir, Ivanhoé Cambridge, Desjardins - Caisse Centre-est de la métropole et Gaz Métro.

Étaient égalemen présentes Me Isabelle Grenier, présidente du conseil d'administration d'Éducaide,et Martine Philibert, vice-présidente principale, Ivanhoé Cambridge.

Éducaide est une oeuvre de bienfaisance qui agit pour la persévérance scolaire à la grandeur de la province du Québec, via un réseau de partenaires de près de 150 écoles. En tant que partenaires, ces écoles identifient les jeunes qui démontrent de l'intérêt pour la poursuite de leur scolarisation, mais qui manquent de moyens pour y arriver, et gèrent les bourses attribuées aux élèves. Les bourses sont ainsi versées à bon escient, et les jeunes sont suivis dans leur évolution afin qu'ils restent motivés et engagés tout au long de leur parcours scolaire. Plus de 89 % des boursiers d'Éducaide obtiennent un premier diplôme (DES ou DEP).

La Fondation de l'Office municipal d'habitation de Montréal (FOMHM) a pour mission d'encourager les 10 000 jeunes qui vivent dans les HLM de Montréal à persévérer dans leurs études et à s'investir activement dans les sociétés montréalaise et québécoise. Depuis sa création en 2011, la Fondation de l'OMHM a versé plus de 500 000$ à différents organismes sans but lucratif oeuvrant auprès des jeunes des HLM de Montréal, que ce soit sous forme de dons, de bourses de persévérance scolaire ou encore par le biais d'achats de matériel, qui contribuent au développement personnel et professionnel des jeunes et les aident à s'accomplir.