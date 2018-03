47 000$ pour les victimes de violence sexuelle

Le Cercle des jeunes leaders de la Fondation Marie-Vincent a organisé la soirée OMBRÉ, qui a eu lieu le 10 novembre dernier au Livart. Regroupant 250 jeunes professionnels, la soirée a permis d'amasser plus de 47 000$ pour aider les enfants et les adolescents victimes de violence sexuelle.

Artistes et DJ ont performé tout au long de la soirée : Beyries, Mackjoffatt, les DJ Hools et Hicky & Kalo. Le Cercle des jeunes leaders est un regroupement de jeunes professionnels, tous de la génération Y, qui s'unissent pour sensibiliser à la cause de la Fondation Marie-Vincenté

En font partie Fanny-Laure Malo, présidente du Cercle des jeunes leaders, productrice chez La Boîte à Fanny; Katherine Loranger, vice-présidente du Cercle des jeunes leaders, avocate chez Langlois avocats; Kassandra Church, LL.B, avocate chez Langlois avocats; Tanya Courchesne, agent aux événements et aux communications à la Fondation Marie-Vincent; Marie Garel, LL.B, avocate associée chez Border Ladner Gervais; François Jaros, réalisateur; Andréanne Lessard, conseillère chez Cossette; Evelyne Massicotte, B.A. Pharmacie et DESS HEC, chef développement de programmes chez Proxim; Laurence Massicotte, L.LB, avocate chez Bélanger Longtin; et Julie Pilon, B.A.A, vice-présidente conseil, communication chez LG2.