Une bière contre l'autisme

La Fédération remercie toutes les personnes qui ont participé à ce projet : le sommelier en bières Alain Harbour de Dégustation et Animation de la Rive, le brasseur Pascal Desbiens et ses associés, Sylvain Beaulieu, Nicolas Gagné et Sylvain Ménard, de la Microbrasserie L'Arsenal et Simon Leblanc de Transbroue. Elle invite la population à profiter de la période des Fêtes pour demander aux commerçants d'offrir la bière L'autre monde en communiquant avec la Microbrasserie L'Arsenal. Elle sera distribuée par Transbroue.

La Fédération québécoise de l'autisme est un regroupement provincial de plus de 75 organismes qui ont en commun les intérêts de la personne autiste et ceux de sa famille et de ses proches.