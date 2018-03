1,9 million pour le cancer

Le 4 novembre dernier à la gare Viger, la Fondation de l'Hôpital général de Montréal et la Fondation du cancer des Cèdres ont joint leurs forces pour coprésenter le premier gala Soirée en or, au profit du Programme des thérapies novatrices pour les cancers du thorax et oesophago-gastriques.

Cet événement a attiré plus de 375 invités et amassé 1,9 million$ pour l'amélioration des soins et des traitements destinés aux patients touchés par des cancers du poumon, de l'oesophage et de l'estomac.

« Le pronostic pour ces cancers est généralement sombre, le taux de survie après cinq ans se situant entre 15 et 20 %, explique le Dr Lorenzo Ferri, directeur de la division de chirurgie thoracique et directeur du programme de chirurgie gastro-intestinale supérieure à l'Hôpital général de Montréal (HGM). Toutefois, des percées remarquables ont été réalisées dans le traitement du cancer du poumon et des cancers de l'oesophage/gastro-intestinaux au cours des cinq à dix dernières années, et nous sommes particulièrement fiers du rôle significatif que nos chirurgiens, oncologues et chercheurs ont joué dans nombre de ces avancées. »

« Dans certains cas, nous sommes maintenant en mesure de retirer les cellules cancéreuses par la bouche, ajoute le Dr Ferri. Plutôt que de pratiquer une large incision dans l'abdomen et la poitrine afin de retirer l'oesophage et l'estomac, nous pouvons retirer le cancer grâce à un nouveau traitement appelé dissection sous-muqueuse endoscopique. Nous avons été le premier hôpital en Amérique du Nord à adopter cette technique, et nous sommes à ce jour le programme le plus important et le plus productif en son genre en Amérique du Nord. »

Dans le cadre d'un mandat suprarégional, la division de chirurgie thoracique et le programme de chirurgie gastro-intestinale supérieure de l'HGM fournissent des soins complets aux patients atteints d'un cancer du poumon, de l'oesophage ou de l'estomac qui habitent sur le territoire du RUIS McGill (Réseau universitaire intégré de santé) et accueillent le programme contre le cancer oesophagien et gastrique le plus important et le plus complet au Canada. C'est le seul programme au Québec à avoir reçu du ministère de la Santé la désignation de niveau 4 pour le cancer du poumon, soit le plus haut niveau en matière de recherche, de formation et de soins intégrés aux patients de la province.

La division de chirurgie thoracique et le programme de chirurgie gastro-intestinale supérieure de l'HGM prennent également en charge toute une série de problèmes touchant le thorax et les voies digestives supérieures, d'origine bénigne ou maligne.

« En travaillant ensemble, indique le Dr Armen Aprikian, chef de la mission des soins en oncologie du CUSM, nous sommes en mesure d'offrir des soins de pointe aux patients atteints d'un cancer du poumon, de l'oesophage ou de l'estomac à Montréal ainsi que dans les régions du Québec et dans l'Est du Canada. Les procédures chirurgicales d'avant-garde visant ces maladies, au sein du réseau de cancérologie Rossy et de la région administrative de santé desservie par le réseau de McGill, qui couvre plus de 50 % de la province, sont pratiquées uniquement à l'HGM, tandis que les traitements systématiques innovateurs, les soins personnalisés et de soutien sont assurés par les équipes multidisciplinaires de radio-oncologie, d'oncologie médicale, de soins palliatifs et de soins de soutien du Centre du cancer des Cèdres. »

Grâce à Soirée en or, le gala découlant de la remarquable collaboration entre la Fondation de l'Hôpital général de Montréal et la Fondation du cancer des Cèdres, les patients atteints d'un cancer du poumon, de l'estomac ou de l'oesophage pourront bénéficier de la médecine de précision et des soins personnalisés. Les fondations souhaitent aussi souligner l'importance des commanditaires et partenaires qui, par leur soutien, ont rendu possible cette première édition de l'événement : Power Corporation du Canada, Nova Steel, Redbourne, la Fondation des associés de Jarislowsky Fraser, la famille Mark et Lisa Smith, la Fondation de la famille Morris et Rosalind Goodman, la Fondation de la famille Rossy, Air Canada, TVM Capital, Ivanhoé Cambridge, BMO et la Fondation McCarthy Tétrault.

Les responsables du Programme des thérapies novatrices pour les cancers du thorax et oesophago-gastriques sont déterminés à développer et à offrir aux patients ce qu'il y a de plus nouveau en matière de traitement du cancer. L'équipe offre des soins de pointe aux patients qui souffrent d'un cancer du poumon, de l'oesophage ou de l'estomac, à Montréal et dans d'autres régions du Québec ainsi que dans l'Est du Canada.

Ce programme s'articule autour de trois grands axes. D'abord, sur le plan chirurgical, il se traduit par des techniques et des dispositifs novateurs qui modifient nos façons de faire et améliorent la qualité de vie des patients. Ensuite, sur le plan des soins, il permet de s'assurer que chaque patient reçoit le soutien dont il a besoin de la part de l'équipe de chirurgie thoracique. Enfin, le programme est axé sur des traitements médicaux de précision, qui s'intéressent aux mutations génétiques et moléculaires propres aux cellules cancéreuses de chaque patient, ce qui permet d'établir des traitements hautement personnalisés, qui ciblent les mutations plutôt que le cancer au sens large.

La mission la Fondation de l'Hôpital général de Montréal est de fournir un soutien vital pour des soins vitaux. Son rôle consiste à amasser des fonds efficacement, à les gérer de façon responsable et à investir judicieusement dans la recherche, la formation et la technologie au sein de l'Hôpital général de Montréal, du Centre universitaire de santé McGill et, plus largement, du réseau universitaire de santé McGill. La Fondation travaille en étroit partenariat avec les donateurs et les précieux collaborateurs pour sensibiliser la population et atteindre l'excellence en matière de soins vitaux pour tous les patients, actuels et futurs.

La Fondation du cancer des Cèdres est un organisme caritatif en milieu hospitalier dont la mission est de soutenir la prestation de soins complets pour tous les patients atteints du cancer qui sont traités au Centre universitaire de santé McGill : bébés, adolescents et jeunes adultes (AJA), adultes et même les patients en soins palliatifs. Grâce à ses efforts de collecte de fonds, la Fondation du cancer des Cèdres appuie la prestation de soins exceptionnels aux patients, fait l'acquisition d'équipements à la fine pointe de la technologie, finance des programmes de soutien aux patients, accroît la sensibilisation aux enjeux liés au cancer et investit dans la recherche sur le cancer, l'information des patients et la formation professionnelle.