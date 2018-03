1,4 million pour le MBAM

Le 57 e Bal du Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) a de nouveau fait salle comble le samedi 4 novembre dernier en accueillant plus de 900 invités lors d'une soirée inspirée de la grande exposition actuellement en cours au MBAM Il était une fois... le western : une mythologie entre art et cinéma. Organisé par la Fondation du MBAM, l'évènement a généré un profit net record de 1,4 million$.

Grâce à la détermination et à l'engagement des coprésidents de l'édition 2017, Pierre Pomerleau, président-directeur général, Pomerleau ; François-Charles Sirois, président et chef de la direction, Telesystem ; et Kim Thomassin, première vice-présidente - Affaires juridiques et Secrétariat, Caisse de dépôt et placement du Québec, soutenus par les membres du comité exécutif, Willemina Leus Martire, Julie Moisan, Louise Racine et Alysia Yip-Hoi, le Bal du MBAM s'est révélé comme l'une des soirées-bénéfices les plus marquantes de cet automne au sein de la communauté des affaires québécoise. Le Musée était heureux de compter la cinéaste abénaquise Alanis Obomsawin, O.C., G.O.Q. à titre d'invitée d'honneur de cet évènement d'exception.

La soirée incarnait à la fois la sophistication de l'âge d'or hollywoodien et la fougue des aventures du Far West grâce à une scénographie créée exclusivement pour le Bal par Lorne Levitt des Événements Total. Eraj Jayawickreme, chef exécutif du Fairmont Palliser, Calgary, ainsi que le traiteur Fairmont Le Reine Élizabeth et son chef exécutif, Baptiste Peupion, ont respectivement conçu et réalisé le repas gastronomique offert aux convives.

La directrice de la Fondation du MBAM, Danielle Champagne, a tenu à remercier les co-présidents, les membres du comité exécutif ainsi que tous les partenaires de la soirée et les nombreuses personnes qui ont contribué au succès de cette soirée et surtout à ce que les objectifs soient largement dépassés ce qui permettra au Musée de faire une différence dans notre société.

Étaient également présents Jacques Parisien, président du MBAM; Nathalie Bondil, directrice générale et conservatrice en chef du MBAM; et Geneviève Lafaille, chef du Service de la gestion des évènements au MBAM et chef coordonnatrice du Bal du MBAM.

Chaque année, le Bal du MBAM est un évènement vital pour assurer les opérations et les activités du Musée. Le MBAM étant un organisme à but non lucratif, il doit autofinancer son budget de fonctionnement annuel à hauteur de 56%. Les profits nets du Bal contribuent notamment à soutenir la mise en valeur de la collection, la présentation des grandes expositions, le développement de nombreux programmes éducatifs, la publication de livres d'art et l'acquisition d'oeuvres pour la collection du Musée.

Le 58e Bal du MBAM aura lieu le 3 novembre 2018.