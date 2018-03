255 millions pour Sainte-Justine

Il s'agit d'une mobilisation sans précédent pour Sainte-Justine et d'un record philanthropique pour une institution unique en santé au Québec.

Lors de cette soirée, la Fondation a tenu à remercier toutes les équipes du CHU Sainte-Justine, ses donateurs, ses bénévoles, ainsi que tous celles et ceux qui ont contribué de manière à cette campagne majeure, lancée en 2012.

Pour Pierre Boivin, coprésident de la campagne majeure Plus mieux guérir de la Fondation CHU Sainte-Justine, il est important de rappeler que l'objectif principal était de donner aux mères et aux enfants du Québec un avenir en santé parmi les meilleurs au monde. « Viser l'excellence des traitements, c'est aller au-delà de la guérison afin qu'ils laissent le moins de séquelles possible, a-t-il déclaré. Nous avions un objectif public ambitieux de 150 M$ et c'est grâce à l'engagement de la communauté que nous avons pu largement dépasser cet objectif. En plus de la motivation inébranlable de notre cabinet, le CHU Sainte-Justine et ses équipes ont bâti de fortes relations de confiance avec l'ensemble de nos partenaires, donateurs et bénévoles, en arrimant leurs volontés philanthropiques aux besoins de l'institution. Chaque fois que nous devions solliciter quelqu'un, nous recevions un accueil favorable qui nous donnait des ailes pour avancer. C'est à la fois une immense fierté et un grand privilège de pouvoir compter sur l'appui d'une communauté aussi forte et engagée. Je tiens à lui exprimer ma plus grande gratitude. »

Le Dr Fabrice Brunet, président-directeur général du CHU Sainte-Justine, a pour sa part tenu à rappeler l'importance de la philanthropie et de la Fondation dans la croissance de l'innovation à Sainte-Justine. « Les dons sont un effet de levier puissant, ils jouent un rôle de catalyseur, a-t-il affirmé. Grâce à ceux-ci, le CHU Sainte-Justine, lieu d'interdisciplinarité et de rencontres, jouit d'un rayonnement de plus en plus fort. Notre institution est plus que jamais l'endroit où se trouvent les plus importantes concentrations d'experts, de technologies, de patients et d'étudiants au Québec, pour former la masse critique nécessaire aux révolutions médicales. La campagne Plus mieux guérir a propulsé Sainte-Justine vers de nouveaux sommets. »

« L'impact de cette impressionnante mobilisation est le reflet de la force de l'engagement de la communauté envers Sainte-Justine, grâce à laquelle nous réussissons continuellement à accomplir des percées extraordinaires », a souligné Michael M Fortier, président du conseil d'administration de la Fondation CHU Sainte-Justine. « Sainte-Justine est un joyau dont le Québec tout entier peut être fier. Grâce à la campagne Plus mieux guérir, elle est plus que jamais une institution d'envergure internationale, un acteur de premier plan en santé pédiatrique en Amérique du Nord. Aujourd'hui, grâce à la générosité et à l'engagement de nos donateurs, équipes et partenaires, le CHU Sainte-Justine est un lieu de vie où l'innovation et l'humanisation des soins sont en parfaite cohérence pour permettre à chaque enfant d'entrevoir le meilleur avenir possible. »

« Cette année, à l'occasion du 30e anniversaire de la Fondation et du 110e du CHU Sainte-Justine, nous pouvons tous être fiers du chemin parcouru. Fiers d'avoir donné, depuis cinq ans, le coup d'envoi à maintes initiatives de soins, de recherche et d'enseignement, dont plusieurs sont des premières canadiennes », a déclaré Maud Cohen, présidente et directrice générale de la Fondation CHU Sainte-Justine. « Ensemble, nous formons une famille exceptionnelle dont tous les membres ont mis de leur coeur pour faire du CHU Sainte-Justine ce qu'il est aujourd'hui et ce qu'il sera demain. »