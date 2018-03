170 000$ pour les itinérantes

Cette soirée-bénéfice, organisée au Théâtre St-James, a permis d'amasser plus de 170 000$ au bénéfice de la Fondation La rue des Femmes (LRDF).

Dans l'esprit du 375e anniversaire de Montréal, les invités ont assisté au spectacle original de quatre comédiennes de talent, interprétant chacune les grandes Femmes qui ont marqué l'histoire de la ville : Jeanne Mance, Irma Levasseur, Rosalie Cadron-Jetté et Mary Two Axe-Early. Le maire de Montréal, Denis Coderre, présent à l'événement, a souligné l'importance du travail de la Fondation La rue des Femmes, qu'il soutient depuis plusieurs années.

Lors de cette soirée bénéfice, la fondatrice Léonie Couture a rappelé l'importance des dons et des actions de sensibilisation des partenaires de la Fondation LRDF, qui permettent à 67% des femmes hébergées et soignées à LRDF de vivre de façon stable et en logement. Léonie Couture a également livré un discours sur l'importance d'un monde solidaire dans lequel le travail de soin et de sensibilisation en santé relationnelle de LRDF doit continuer de progresser, avec ses soutiens et ses partenaires majeurs.

La fondatrice a rendu hommage au grand ami de La rue des Femmes, Karel Velan, décédé le 29 septembre. L'événement fut l'occasion de remercier les partenaires du Gala (Michelin, Hydro-Québec, Bridgestone, Chubb, Continental, Pirelli et TACcom), les partenaires annuels, la porte-parole de LRDF, Catherine Proulx-Lemay, les bénévoles et l'équipe.

Étaient également présents Alain Dumas, président du conseil d'administration de la Fondation La rue des Femmes; Lorraine Pipon, présidente du conseil d'administration de La rue des Femmes; Catherine Proulx-Lemay, comédienne et porte-parole de La rue des Femmes; et Sarah Davidson, directrice de la Fondation La rue des Femmes.

La Fondation, qui a pour mission première d'amasser les fonds afin d'aider financièrement l'organisme La rue des Femmes qui accueille les femmes en état d'itinérance, a pour objectif de devenir le premier centre en santé relationnelle au Québec. Par son approche unique, basée sur la reconnaissance et la guérison des blessures relationnelles grâce à des soins curatifs et préventifs, La rue des Femmes a offert en 2016 : 19 000 nuitées dans l'une de ses trois maisons d'hébergement (Olga, Jacqueline et Dahlia); 64 000 repas chauds servis du matin au soir; 52 000 heures de soutien avec intervenantes; des soins à plus de 1000 femmes.

Pour faire la différence dans la vie de ces femmes, il est possible de faire des dons matériels, du bénévolat, d'offrir des commandites de services et des contributions financières.