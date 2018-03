40 000$ pour un boisé

Grâce à une contribution financière de plus de 40 000$ aux efforts de protection du boisé du parc Marcel-Laurin, situé à l'angle des boulevards Poirier et Cavendish, la Fondation TD des amis de l'environnement s'est vue décerner le 23 octobre dernier le titre de Partenaire Or par l'arrondissement de Saint-Laurent.

Depuis 2010, la Fondation TD des amis de l'environnement s'implique concrètement dans les initiatives de conservation du boisé du parc Marcel-Laurin menées par la municipalité et le Comité écologique du Grand Montréal. La contribution financière globale de la Fondation, s'élevant à plus de 40 000$, a notamment servi à effectuer des plantations visant la mise en valeur du boisé, la restauration d'habitats pour les pollinisateurs, dont le papillon monarque, et l'amélioration des milieux humides. Les employés de la Banque TD ont aussi pris part activement à la préservation de cette oasis de fraîcheur en y plantant des végétaux dans le cadre des Journées des arbres TD tenues chaque année en septembre.

« Le boisé du parc Marcel-Laurin est un véritable joyau de nature et de biodiversité au coeur de la ville. Nous sommes donc très heureux de pouvoir compter sur l'appui indéfectible de la Fondation TD des amis de l'environnement dans la protection de cet espace vert urbain », souligne Alan DeSousa, maire de l'arrondissement Saint-Laurent.

Étaient aussi présents à l'annonce Francesco Miele, conseiller pour le district de Côte-de-Liesse, Aref Salem, conseiller pour le district de Norman-McLaren, Érik Bassil, président-directeur général du ‎Comité écologique du Grand Montréal, et Vince DiLibero, vice-président District TD Canada Trust.

La Fondation TD des amis de l'environnement (FAE TD) offre un financement qui permet de soutenir un éventail de programmes environnementaux locaux partout au Canada, comme des projets de verdissement de cours d'école, de plantation d'arbres et de sensibilisation à l'environnement. En 2016, la FAE TD a versé 5,5millions en appui à plus de 1100 projets. La Fondation reçoit les dons mensuels de milliers de donateurs, et le Groupe Banque TD y verse plus d'un million de dollars chaque année. La TD assume aussi tous les frais d'administration; ainsi, chaque dollar donné à la Fondation est utilisé en totalité pour financer des projets liés à l'environnement dans la collectivité où le don a été fait.