1,85 million pour le Conservatoire

Les fonds amassés permettront au Conservatoire de demeurer un intervenant de premier plan dans le développement de la culture et un moteur de la vie culturelle, sociale et économique dans sept régions du Québec.Près de la moitié de cette première campagne majeure de financement a déjà été atteint. Le montant amassé à ce jour s'élève à 1 850 000$, soit 46 % de l'objectif total de 4 M$.

Les représentants de la Fondation se sont réunis au foyer Allegro de la Maison symphonique : les coprésidentes de campagne, Michèle Boisvert, première vice-présidente, Rayonnement des affaires, Caisse de dépôt et placement du Québec, et Nathalie Larue, première vice-présidente Stratégie, Marketing Mouvement et Services aux particuliers, Mouvement Desjardins, le quatuor d'honneur constitué de Monique Leroux, présidente de l'Alliance Coopérative Internationale et diplômée du Conservatoire de musique de Saguenay en piano, de Sandra Chartrand, présidente de la Fondation Sandra et Alain Bouchard, en plus de Marie-Thérèse Fortin et Marc Hervieux, tous deux diplômés du Conservatoire et porte-parole de la campagne.

« La campagne Donner un élan aux talents de la Fondation du Conservatoire vise à aider le Conservatoire à affirmer sa vocation, qui est de dépister, soutenir et propulser des élèves talentueux. Les fonds amassés permettront au Conservatoire de demeurer un intervenant de premier plan dans le développement de la culture et un moteur de la vie culturelle, sociale et économique dans sept régions du Québec », a dit Lucie Leclerc, présidente de la Fondation du Conservatoire. « Ces ressources additionnelles permettront à la Fondation de soutenir l'excellence des élèves par l'octroi de bourses qui viendront encourager la relève et favoriser l'accessibilité à une formation artistique de haut niveau. Cette campagne est importante non seulement pour le Conservatoire et sa Fondation, mais pour tout le Québec. En effet, la société québécoise, pour croitre et rayonner, a absolument besoin de la culture et de ses artistes qui l'enrichissent. »

Était également présent au lancement de la campagne Marc Lalonde, directeur du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec.

La Fondation du Conservatoire tient à remercier les organisations ayant déjà remis des dons majeurs : le Mouvement Desjardins, la Fondation Sandra et Alain Bouchard, la Caisse de dépôt et placement du Québec, la Caisse Desjardins de la Culture, la Fondation Chatel et le Groupe Banque TD.

La Fondation du Conservatoire a pour mission de soutenir l'excellence des élèves et de favoriser l'insertion professionnelle des diplômés issus du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec. Depuis 1983, la Fondation apporte un soutien financier aux élèves qui étudient en musique et en art dramatique et contribue par de nombreux projets à l'avancement et à l'excellence de l'éducation en musique et en art dramatique au Québec.

Le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec est une institution de formation supérieure en arts de la scène fondée par Wilfrid Pelletier en 1942. Il est formé de neuf écoles spécialisées en musique et en art dramatique établies dans sept villes : Gatineau, Montréal, Québec, Rimouski, Saguenay, Trois-Rivières et Val-d'Or.