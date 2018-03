695 000$ pour les mères dans le besoin

Le 12 octobre dernier, la Gare Windsor accueillait l'événement annuel de la Fondation Lise Watier, une soirée dont le thème était les contrées scandinaves. Sous la présidence d'honneur de Martin Couture, président et chef de la direction de Sanimax, l'événement a accueilli plus de 700 convives et a permis d'amasser la somme historique de 695 000$ nets.

« Nous sommes très fiers d'avoir pu rallier autant de personnes à cette cause qui est si chère à nos yeux. La générosité de nos précieux partenaires et commanditaires démontre un appui véritable envers notre mission. C'est avec beaucoup de motivation que nous continuerons à développer des outils qui serviront à aider les femmes d'ici dans l'atteinte de leur autonomie financière », a déclaré Lise Watier.

Les sommes amassées serviront à financer le nouveau programme S'Entreprendre de la Fondation Lise Watier. Ce programme permet de stimuler la fibre entrepreneuriale et d'encourager l'éducation chez les femmes dans le besoin, en leur offrant des formations concrètes et un accompagnement personnalisé afin de les outiller vers l'autonomie financière. Au-delà de l'aspect financier, le programme S'entreprendre travaille à redonner à chacune de ces femmes fierté et confiance afin qu'elles puissent bâtir pour elles et leurs enfants, une vie à la hauteur de leurs espérances et leurs talents.

Animée par Julie Du Page, la soirée comportait un repas. La Fondation Lise Watier tient à remercier Martin Couture pour la coprésidence d'honneur, Julie Du Page, ainsi que les partenaires et collaborateurs de la soirée, parmi lesquels de nombreuses femmes entrepreneures.

Étaient également présentes Katerine Rocheleau (Financière Banque Nationale), Paule Labelle (Cava Rose), Marie-Lise Andrade (Fondation Lise Watier), Élyse Léger (Fiera Capital), Marie-Pier Therrien (Buonanotte), Nathalie Marcoux (Capinabel) et Cathy Samson (Groupe Marcelle).

La Fondation Lise Watier est un organisme à but non-lucratif résolu à changer la vie des femmes dans le besoin au Québec. Animée par le désir de les aider à se reprendre en main et à bâtir elles-mêmes un avenir à la mesure de leurs aspirations, la Fondation Lise Watier travaille chaque jour depuis 2009 pour favoriser l'autonomie financière des femmes d'ici.