73 500$ pour Santa Cabrini

Ces bénéfices nets permettront l'ouverture d'un nouveau service de dialyse aigüe à l'unité de soins intensifs de l'Hôpital Santa Cabrini. Ce projet a vu le jour grâce au dévouement et à la persévérance du Dr Ian Ajmo de l'unité de soins intensifs et coronariens de Santa Cabrini. Actuellement, les personnes qui arrivent aux urgences ou qui sont hospitalisés pour une chirurgie et qui nécessitent cette intervention doivent être transférés vers d'autres établissements.Près de 300 personnes ont répondu à l'appel du comité directeur de l'événement. Son président Franco Santoriello a remercié la compagnie Pompes Méga, partenaire Platine de l'événement, le Groupe Ercolé et la Famille Argento, partenaires Or, ainsi que les nombreux commanditaires et participants.

M. Arcobelli a remercié M. Santoriello et les membres de son comité et a réitéré que l'ouverture d'un nouveau service à l'Hôpital Santa Cabrini s'inscrit dans le cadre de la mission même de la Fondation. Il a rappelé que de nombreux efforts sont déployés afin d'améliorer l'accessibilité et la qualité des soins et des services de santé, pour le mieux-être de la population de l'est de Montréal.

Le succès de cette nouvelle activité permet d'assurer que la Soirée Casino/Poker sera ajoutée à la programmation de 2018.