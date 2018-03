86 000$ pour Charles-LeMoyne

Le 30 septembre dernier, 1387 coureurs et marcheurs de tous âges ont franchi le fil d'arrivée du 21 km, 10 km, 5 km et 1 km dans le cadre du deuxième Défi des générations contre le cancer. Ce nombre représente une hausse de 35 % par rapport à la première année du Défi.

« Cette année encore, la réponse de la population montérégienne a été impressionnante! Le Défi des générations contre le cancer est une activité-bénéfice encore jeune et l'engouement qu'il crée démontre que sa place, au sein des nombreux événements sportifs de la Rive-Sud, est bien établie », a dit Benoit Lemieux, président de la Fondation Hôpital Charles-LeMoyne .Grâce à la participation des coureurs/marcheurs et à la générosité des donateurs, 85 837$ ont été amassés. Les fonds remis contribueront au financement des projets du Centre intégré de cancérologie de la Montérégie (CICM) de l'Hôpital Charles-Le Moyne.

Au printemps dernier, le ministre de la Santé, Dr Gaétan Barrette, a choisi de parrainer le Défi des générations contre le cancer à l'Assemblée nationale. Il a pris part au 1 km accompagné de la porte-parole, Josée Lavigueur.

« La Montérégie est le lieu de vie et de travail de plusieurs centaines de nos employés. Comme employeur de choix, nous avons à coeur de nous impliquer auprès d'organismes visant le bien-être de nos ressources et de la collectivité que nous desservons. La Fondation Hôpital Charles-LeMoyne s'inscrit dans notre engagement économique et social et nous sommes fiers d'être le partenaire principal du Défi des générations contre le cancer, mais également d'y participer activement par l'implication de plus d'une cinquantaine de nos employés », a dit Julie Raiche, vice-présidente associée, Montérégie-Est, à la Banque Nationale, partenaire principal de l'événement.

« Le Défi des générations contre le cancer a permis une rencontre privilégiée entre la communauté montérégienne, le personnel hospitalier et milieu des affaires. Le temps d'une course, tous se sont unis pour soutenir les patients qui entreprennent un difficile combat contre le cancer. Avec l'ajout de parcours de marche, nous avons également atteint cet objectif de rassembler les différentes générations d'une même famille dans le but d'aider les patients de l'Hôpital Charles-Le Moyne. Des enfants ont franchi le fil d'arrivée main dans la main avec leurs grands-parents, leurs parents, leurs cousins. Le symbole est fort... tout autant que la mobilisation autour de ce magnifique événement », a dit Nathalie Boudreau, directrice générale de la Fondation Hôpital Charles-LeMoyne.

En plus des milliers de participants et partenaires, la Fondation tient à remercier les nombreux bénévoles qui ont donné de leur temps pour faire du Défi des générations contre le cancer un événement couronné de succès, ainsi qu'à Josée Lavigueur, porte-parole de l'événement, qui a animé la journée.