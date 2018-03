132 000$ pour les enfants malades

Sous la présidence d'honneur de Yannick Laviolette, vice-président, Ventes entreprises clientèle Réseau et moyennes entreprises chez Desjardins, les 156 golfeurs présents ont pu profiter d'une journée ensoleillée tout en amassant des fonds pour une bonne cause.

Étaient également présents Me Jean Proulx, avocat associé chez Gascon & Associés et secrétaire du conseil d'administration du Manoir Ronald McDonald de Montréal, Laurent Lemay, Franchisé McDonald's et président du conseil d'administration, Jacqueline Mallet, directrice générale du Manoir Ronald McDonald de Montréal, et Gervais Bernard, Franchisé McDonald's et administrateur du conseil d'administration.

Le Manoir Ronald McDonald de Montréal est une résidence temporaire à prix modique qui accueille des parents provenant de régions éloignées (plus de 55 km) qui ont un enfant malade ayant besoin de soins dans un hôpital montréalais pour enfants. Sa mission est d'offrir aux enfants malades la possibilité d'avoir leurs parents près d'eux durant la période d'hospitalisation ou de traitement.