52 000$ pour Santa Cabrini

Elio Arcobelli, président du conseil d'administration de la Fondation Santa Cabrini, a reçu des mains d'Elena Rizzuto (Groupe TD) et Nancy Forlini (Re/Max Solutions), cofondatrices de la nouvelle activité « Chapeau, champagne et chocolat », un chèque symbolique de 52 125$, représentant le bénéfice net récolté.

Ce grand rassemblement de plus de 275 convives, majoritairement des femmes coiffées de leur plus beau chapeau, s'est tenu le 29 septembre dernier au Golf Métropolitain à Anjou.

Ces bénéfices seront entièrement dédiés à l'ouverture d'un nouveau service de dépistage du cancer du sein à l'Hôpital Santa Cabrini. Actuellement, avec l'ampleur de la desserte populationnelle de l'Est de Montréal, les secteurs d'imagerie du sein sont très fortement sollicités et il est impératif d'accroître l'offre de service. À Santa Cabrini, ce secteur d'activité a été abandonné au fil des ans et la Fondation, de concert avec la haute direction du CIUSSS de l'Est-de-Montréal, déploie des efforts considérables afin de doter l'hôpital de ce service essentiel.

Deux conférencières, la Dre Martine Leblanc et Christine Kirche, se sont adressées à l'auditoire, la première sur le projet de développement de ce nouveau service à Santa Cabrini et la deuxième sur son expérience avec cette terrible maladie. Ces deux personnes ont laissé un message d'espoir pour toutes les femmes de l'est de Montréal.

Par ailleurs, les cofondatrices ont remercié la Groupe TD (partenaire Platine), le Groupe Ercolé (partenaire OR) ainsi que les nombreux commanditaires et toutes les personnes qui ont répondu à la sollicitation en achetant les billets. Elles ont transmis des remerciements à toute l'équipe du Comité directeur.

Pour sa part, le président Arcobelli a félicité les organisatrices et dit espérer que le succès significatif de cette nouvelle activité permettra d'assurer qu'une 2e année soit ajoutée à la programmation de 2018.