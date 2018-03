Aide aux endeuillés

La ministre de l'Enseignement supérieur et députée d'Outremont, Madame Hélène David, s'est rendue lundi 18 septembre 2017 à la Maison Monbourquette, rue Bloomfield à Outremont, pour visiter l'organisme qui soutient les personnes en deuil et pour rencontrer les membres de son conseil d'Administration.

«Notre députée a pu apprécier la diversité et l'importance des services offerts aux personnes ayant perdu un être cher. Son attention s'est portée tant sur les réalisations que sur les préoccupations de l'organisme. C'est un honneur d'avoir accueilli Mme David et nous la remercions chaleureusement pour sa disponibilité et son admirable sens de l'écoute», indique Lisette Jean, fondatrice et présidente du conseil d'administration de la Maison Monbourquette.

Nommée en hommage au regretté Jean Monbourquette, psychologue, écrivain et pionnier dans le domaine du suivi de deuil, la Maison Monbourquette propose depuis 2004 des ressources et du soutien aux personnes vivant un deuil suite au décès d'un être cher. Elle offre des services gratuits à la population par le biais d'une ligne d'écoute accessible à travers le pays (1 888 LE DEUIL), de rencontres individuelles ou familiales, de groupes de soutien et de services spécialisés comme la musicothérapie.