CELI : la Bourse, oui, mais pas pour spéculer

Viser le long terme

Comme les retraits du CELI ne seront pas imposables, les investisseurs doivent privilégier les titres qui fourniront le meilleur rendement à long terme. Compte tenu du niveau actuel des taux d'intérêt et des perspectives économiques, les actions en Bourse demeurent la meilleure option, selon Guy Côté, gestionnaire de portefeuilles, premier vice-président à la Financière Banque Nationale. Les actions procureront encore cette année un rendement supérieur à celui des obligations, s'accordent d'ailleurs à dire la plupart des experts. Toutefois, comme les pertes en capital dans le CELI ne peuvent pas être déduites des gains, ce n'est pas l'endroit pour spéculer au jour le jour. « L'objectif doit demeurer la croissance de capital à long terme », dit Guy Côté.

Où s'en va la Bourse ?

Pour qu'il y ait un changement de tendance du marché boursier, il faudra que l'économie se retrouve en récession, explique Stéphane Rochon, directeur de la recherche chez BMO Nesbitt Burns. « Et on ne le voit pas, du moins dans un avenir rapproché », dit-il. Mais cela n'élimine pas pour autant le risque d'une correction, et les premiers jours de février nous l'ont rappelé de façon non équivoque. Le marché boursier est fortement suracheté, ce qui rend possible en tout temps une période de prise de profits par les investisseurs satisfaits de leurs gains. « Toute correction offrira une occasion d'achat à moindre coût à ceux qui auront conservé des liquidités », dit Stéphane Rochon.

Prudent et sélectif

L'embellie actuelle ne doit pas faire oublier que la prudence est souvent bonne conseillère en matière d'investissements boursiers. « Après une telle poussée, la hausse boursière pourrait ne pas se poursuivre encore très longtemps », craint Mark Lin, associé principal et chef des investissements chez Applied Research, à Montréal. Les actions se sont fortement appréciées depuis sept ans grâce aux liquidités injectées par les banques centrales. « Mais cette période est terminée », dit-il. Cela ne veut pas dire qu'il faut fuir le marché boursier, mais il faut comprendre que les rendements ne seront plus nécessairement les mêmes, selon lui. « Il faut être prudent et favoriser les compagnies qui présentent un avenir prometteur », dit-il.

Que faire des vedettes ?

Les géants américains de la technologie ont été les vedettes de la Bourse au cours de la dernière année. Les Facebook, Amazon, Apple, Netflix et Google (on les surnomme les FAANG) se sont appréciés de 40 % en moyenne durant cette période. À la suite d'une telle performance, que faire de ces titres ?