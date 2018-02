Superhéros en péril financier : l'Increvable Lukh contre le déficit d'épargne

LE DRAME

Assis devant son écran de télé, Luc Ratiff sent la transformation survenir.

- Non, pas encore !Sa peau prend une teinte verdâtre, ses muscles se gonflent. Une fois de plus, la colère et l'affront ont provoqué le phénomène : le Canadien vient de perdre son 12e match consécutif.

- Argggghhh, articule-t-il.Luc Ratiff se mue en ce monstre vert aux membres comme soufflés à l'hélium : l'Increvable Lukh.

Il éteint le téléviseur en enfonçant son énorme poing au milieu de l'écran. Puis il s'échappe dans la rue, pendant qu'il passe encore dans le cadre de porte.Luc Ratiff était encore un jeune scientifique quand un accident de laboratoire l'a soumis à un intense bombardement de rayons gamma. La dose a profondément perturbé son système parasympathique, qu'une forte émotion peut rendre para-antipathique.Ses excès émotionnels l'ont ensuite contraint à occuper des emplois peu lucratifs d'assistant de laboratoire pour plusieurs PME successives.

Âgé de 63 ans, après quatre décennies de hauts et de bas, l'Increvable Lukh veut prendre sa retraite.

- Il est temps de me mettre au vert, s'est dit Luc Ratiff, dans un de ses moments de normalité.

Contrairement à ce que laisse croire son physique épanoui, l'Increvable Lukh n'est pas plein comme un boudin. L'entretien domestique lui coûte très cher : il ne compte plus les chambranles de portes qu'il a dû remplacer. Il fait régulièrement exploser l'enveloppe budgétaire dévolue aux vêtements.

Pour bien négocier l'étroit et délicat passage vers la retraite, le coloré personnage voudrait grogner quelques questions à un planificateur financier.BUDGET