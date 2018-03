Aluminium - Le Québec, spécialiste des transports

« L'aluminium est parmi les solutions les plus légères, alors la demande est extrêmement forte dans l'industrie de l'automobile et pour l'électrification des transports en commun », explique Marie Lapointe, présidente-directrice générale d'AluQuébec, la grappe de l'aluminium du Québec.

« Nous sommes de nombreux partenaires, dont plusieurs entreprises canadiennes, et nous explorons de nouvelles avenues sur des thèmes de recherche communs », explique Caroline Durand, directrice, développement des affaires et innovation, au Centre québécois de recherche et de développement de l'aluminium (CQRDA), l'un des partenaires d'ALTec.

En bâtiments et infrastructures, plusieurs innovations sont offertes au Québec, mais pourraient être davantage utilisées.

« L'aluminium est un matériau intéressant lorsqu'on veut construire des bâtiments durables parce qu'il ne rouille pas, n'a pas besoin d'être peint, donc ne requiert pas d'entretien, affirme Marie Lapointe. L'aluminium peut être utilisé par exemple pour réaliser des murs-rideaux et des revêtements extérieurs colorés, texturés ou imprimés. »

« On voit beaucoup d'aluminium sur des bâtiments ailleurs dans le monde et on souhaite maintenant donner le goût aux Québécois d'en utiliser plus dans la réalisation de bâtiments. »

- Marie Lapointe, présidente-directrice générale d'AluQuébec

En septembre dernier, AluQuébec lançait d'ailleurs son chantier Bâtiments et construction durable sur le site du nouveau Campus MIL de l'Université de Montréal, où l'aluminium est mis en valeur. Le chantier aidera aussi les entreprises d'ici à réaliser des innovations dans le domaine.

Les efforts se poursuivent également auprès des donneurs d'ordres afin de promouvoir les avantages des passerelles en aluminium.

« On souhaite aussi que le Québec construise un jour des ponts avec de l'aluminium, indique Mme Lapointe. On fait des recherches sur le sujet avec le ministère des Transports. »

Si les ponts d'aluminium sont fréquents en Europe, il en existe seulement un au Québec, à Arvida, inauguré en 1950.

« On n'a pas de données sur les ponts en aluminium dans le contexte québécois et il faudra développer des conceptions différentes, avec des gens qui connaissent vraiment bien ce matériau, affirme Caroline Durand. C'est tout un changement de culture. »