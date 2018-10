Emanuel Sutera et son associé Simon Lavoie se sont lancés en affaires en 2011 après des expériences diversifiées en gestion de projets de construction. Leur entreprise Groupe Sutera (15 e au Growth 500) doublera ses revenus cette année en atteignant près de 15 millions de dollars grâce à ses activités d'entrepreneur général et ses services en gestion de projet. Tournée vers le secteur institutionnel (hôpitaux, universités, écoles...), la firme lavalloise de 15 employés vise désormais à étendre ses activités à d'autres domaines, comme le secteur commercial. « Nous pourrions atteindre des revenus de 30 à 50 millions de dollars d'ici cinq ans », avance Emanuel Sutera.

Mais elle se concrétise à Montréal quand Benjamin Philion, Maxime Droux et Lucas Martinez créent leur agrégateur d'emplois en 2011. Comme le géant Indeed, le site récolte un maximum d'offres d'emploi sur les sites des entreprises, et celles-ci le rémunèrent pour bénéficier de la meilleure exposition. « Les entreprises nous rémunèrent à la performance, ce qui est moins risqué pour elles », explique Lucas Martinez. Aujourd'hui, Neuvoo couvre 65 pays en 22 langues. Passée de 7 à 23 millions de dollars de revenus en un an, l'entreprise vise les 100 millions en 2020.