Retraite - Quatre ressources pour vous aider

Par où commencer ?

Le Guide de la planification financière de la retraite de Question Retraite présente pratiquement toutes les informations nécessaires pour comprendre les différents volets auxquels il faut penser pour planifier sa retraite au Québec - des sources de revenus sur lesquelles vous pourrez compter aux questionnements concernant vos objectifs de retraite jusqu'aux sommes à épargner par année, sans négliger les stratégies pour passer à l'action. Vous y découvrirez aussi les types d'intervenants qui offrent différents services et ce à quoi vous devez faire attention pour éviter la fraude. Ce guide propose aussi une foule de ressources complémentaires, et son lexique facilite grandement la compréhension du document, même pour ceux qui s'y connaissent peu dans le domaine.

Pour consulter le Guide de la planification financière de la retraite, cliquez ici.

Combien le RRQ vous versera-t-il ?

Comme travailleur québécois, vous cotisez au Régime de rentes du Québec (RRQ), mais combien cela vous rapportera-t-il à votre retraite ? Cela dépend de plusieurs éléments, comme le montant de vos cotisations et l'âge auquel vous souhaitez prendre votre retraite. Le taux de cotisation au régime de base est de 10,8 % du revenu après votre première tranche de 3500 $ gagnée, jusqu'à un revenu maximum de 55 900 $ en 2018. La somme maximale versée est de 1134,17 $ à 65 ans en 2018. Si vous prenez votre rente à 60 ans, elle sera de 725,87 $ et si vous attendez à 70 ans, elle atteindra 1610,52 $. Pour connaître votre situation personnelle, vous devez en faire la demande.

Pour consulter le site du RRQ, cliquez ici.

Économisez-vous suffisamment ?

En plus du RRQ, il y a la Pension de la Sécurité de vieillesse (PSV) du gouvernement canadien. Vous avez probablement aussi placé de l'argent dans un régime enregistré d'épargne-retraite (REER). Combien tout cela vous donnera-t-il chaque année à votre retraite ? Avez-vous besoin d'économiser davantage pour avoir le train de vie que vous souhaitez comme retraité ? C'est ce que permet de déterminer l'outil interactif de Retraite Québec SimulR. Si vous souhaitez prendre votre retraite avant 69 ans, vous pouvez aussi utiliser SimulRetraite, qui vous demande par contre plusieurs documents de nature financière. Il vous donne un portrait personnalisé et complet de vos revenus à la retraite, et combien vous devez épargner en plus pour atteindre vos objectifs.

Pour consulter le site de Retraite Québec, cliquez ici.

Comment rattraper le temps perdu ?

Vous approchez de l'âge de la retraite et vous regardez votre portrait financier avec inquiétude ? Le livre Retraite en vue : guide du retardataire, écrit par David Trahair, comptable professionnel agréé (CPA), qui a été publié par CPA Canada, pourrait vous aider à aller vers la bonne voie. Il donne des conseils et outils pour faire le suivi de vos dépenses, réduire vos dettes, maximiser votre épargne et améliorer votre stratégie de placement. Il donne aussi des conseils pour vous permettre d'affronter différentes situations qui peuvent arriver dans la vie, comme un problème de santé, la prise en charge d'un proche ou un divorce. L'ouvrage propose aussi une marche à suivre pour se doter d'un plan de retraite efficace.

Pour consulter le Guide du retardataire, de CPA Canada, cliquez ici.