Retraite - Aurez-vous assez d'argent ?

Quelle retraite ?

Avant de sortir la calculatrice, vous devriez d'abord vous questionner sur le style de retraite que vous souhaitez. « Il faut bien se connaître, savoir ce qu'on aime, les sorties et les loisirs qui nous intéressent, souligne Brigitte Felx, planificatrice financière chez RBC. À la retraite, est-ce qu'on va vouloir garder la maison, aller en condo, passer six mois en Floride ? »

Cela peut être très différent d'une personne à l'autre. « Après, on peut commencer à calculer le coût de vie que l'on aura à la retraite », illustre Hadi Ajab, planificateur financier au Centre financier Carrefour.

Quels revenus ?

À la retraite, vous aurez droit à des prestations du Régime des rentes du Québec et de la Pension de la sécurité de la vieillesse. « C'est important d'aller chercher les vrais chiffres pour notre cas en particulier, souligne Mme Felx. À partir de ça, on peut voir ce que seront nos revenus fixes. Ensuite, on peut déterminer ce dont on va avoir besoin en plus. » Si vous avez un fonds de pension de votre employeur, c'est important d'en tenir compte également.