Le marché des minéraux « intelligents » comme le lithium et le graphite suscite un « engouement certain » chez les sociétés minières québécoises qui font de l'exploration, « mais rien n'est encore gagné », prévient Valérie Fillion, directrice générale de l'Association de l'exploration minière du Québec.

« Ça prend du temps et de la patience pour arriver à l'étape de la transformation des métaux », convient-elle.

« Il faut comprendre également, soulève-t-elle, que le financement des projets d'exploration demeure un réel enjeu. Il faut que le projet soit bien ficelé. Des minières doivent parfois aller jusqu'aux Émirats arabes unis, au Japon et même en Chine pour trouver des investisseurs. Ce n'est pas facile. »

« C'est bien sûr un marché prometteur, précise la géologue, mais le grand défi, c'est de mettre en place une filière intégrée. » Elle concède que cette industrie est encore bien jeune, « à peine une dizaine d'années », calcule-t-elle, si on la compare au secteur des mines « traditionnelles, comme l'or et le cuivre ».

Réal Daigneault, directeur du Centre d'étude sur les ressources minérales à l'Université du Québec à Chicoutimi, reconnaît pour sa part qu'il s'agit d'un marché « très complexe ». « Un producteur, pensons au graphite et au lithium, doit d'abord se demander à qui il va vendre et à quel coût il pourra produire pour que ce soit rentable », explique le professeur, responsable du Consortium de recherche en exploration minérale.

Au Québec, on compte 165 titulaires ou groupes de titulaires distincts de titres miniers qui font de l'exploration pour les substances suivantes : le lithium, le niobium, le graphite, le zirconium, le vanadium, le cobalt, le silicium et les terres rares. Photo: Nouveau monde graghite

« En comparaison, ajoute-t-il, pour une mine d'or, on sait déjà qu'il y a un marché. C'est beaucoup plus simple. » Il observe, lui aussi, que les producteurs « doivent faire la cour à des clients potentiels » avant de produire et transformer, pour éviter de se retrouver le bec à l'eau.

Il soulève, à ce sujet, qu'ils sont nombreux dans le monde à convoiter ce marché de l'avenir, avec les besoins grandissants de métaux « technologiques » pour fabriquer des ordinateurs, des batteries, des téléphones cellulaires, des éoliennes.

« Le Québec a le potentiel pour se démarquer, mais l'enjeu, c'est d'isoler la substance, à partir de procédés métallurgiques coûteux. Mais on se positionne et on devrait avoir notre part du marché. »

- Réal Daigneault, directeur du Centre d'étude sur les ressources minérales à l'Université du Québec à Chicoutimi

Simon Auclair, géologue au ministère des Ressources naturelles, n'hésite pas, de son côté, à parler de « l'économie du futur ». Il insiste sur l'importance de savoir ce que le Québec possède « dans sa cour », sur le plan géologique, pour être prêt à répondre à la demande. Le géologue ne minimise pas l'impact environnemental lors de l'extraction des métaux.

« Il faut se démarquer de la Chine, soumet-il, qui utilise des méthodes chimiques dommageables sur le plan environnemental. »