Du soutien pour les jeunes pousses de la Rive-Sud

Les entrepreneurs technologiques en démarrage auront maintenant accès à du soutien sur mesure dans la banlieue sud de Montréal. Développement économique Longueuil (DEL), qui couvre toute l'agglomération, lance une nouvelle approche d'accompagnement avec trois programmes et un partenariat avec la Fondation Montréal inc., en plus d'inaugurer dans quelques jours un nouveau local au centre-ville de Longueuil.

C'est une communauté entrepreneuriale, axée sur le partage d'expérience, que DEL travaille à développer à la demande des différentes villes de l'agglomération dans un nouvel espace qui est en train d'être aménagé à Longueuil.

« Nous avons choisi un lieu stratégique près de la station de métro, du campus de l'Université de Sherbrooke et du collège Champlain, pour réunir les entrepreneurs dans des ateliers et des séances de coaching où ils pourront aussi échanger entre entrepreneurs et travailler en codéveloppement », explique Julie Ethier, directrice générale de DEL.

L'entrepreneur en résidence responsable de ces nouveaux services chez DEL est Guy Gervais, cofondateur d'Anges Québec qui a démarré plusieurs entreprises au cours de sa carrière.

« Il connaît très bien la réalité des gens qui se lancent en affaires, il les soutiendra au quotidien et il sera aussi responsable notamment du choix des coachs », se réjouit Julie Ethier

DE L'AIDE CONCRÈTE

Trois nouveaux programmes d'accompagnement sont offerts par DEL aux entrepreneurs : validation, impulsion et accélération.

« Pour les créer, nous avons consulté les entrepreneurs et les gens d'affaires de la région pour nous assurer de bien répondre aux besoins et nous avons décidé d'opter pour du soutien concret, avec des outils facilement applicables, qui se donnent dans de courtes périodes de formation ou de coaching axées sur le développement de compétences et le partage d'expérience », explique Julie Ethier.

Par exemple, Hakim Azrour, président de Zenit Concept, participe au programme accélération, qui vise à aller chercher du financement. L'entreprise a mis au point une solution qui utilise la réalité virtuelle et qui pourra être utilisée par les courtiers immobiliers pour faire visiter leurs propriétés.

« Nous arrivons bientôt à l'étape de la commercialisation et nous travaillons actuellement à aller chercher du financement, alors le coaching offert par DEL à cette étape cruciale de l'évolution de mon entreprise est très important. »

- Hakim Azrour, qui a fondé Zenit Concept il y a trois ans et demi

Cent entreprises seront accompagnées par DEL sur deux ans à travers ces trois programmes.

Alors que l'un des grands défis des jeunes pousses est de trouver des premiers clients renommés, DEL a souhaité leur faciliter la vie en mettant en place une cellule d'ambassadeurs qui réunit plusieurs organisations comme Desjardins, Héroux-Devtek, le Groupe Robert et les cinq villes de l'agglomération.

« Les entrepreneurs pourront tester leurs produits dans ces organisations, qui leur donneront de la crédibilité et qui pourront avoir un effet de levier considérable », affirme Julie Ethier.

DEL a aussi signé un partenariat avec la Fondation Montréal inc. pour offrir des bourses allant de 5000 à 30 000 $, du coaching et tout un réseau d'affaires aux entrepreneurs en démarrage de l'agglomération de Longueuil.

« Nous avons voulu travailler avec la Fondation Montréal inc., qui a déjà aidé 900 entreprises à démarrer depuis 1996 et qui s'aventure pour la première fois à l'extérieur de l'île de Montréal, affirme Julie Ethier. On se dote ainsi d'un savoir-faire supplémentaire qui sera profitable pour les entreprises, qui pourront aussi bénéficier de tout un réseau de bénévoles d'affaires sur le territoire. »