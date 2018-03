Dix nouvelles lauréates au Québec

Investir dans les travailleurs, l'innovation et la productivité et être ambitieuse, voilà comment la plus récente cuvée des sociétés les mieux gérées s'est taillé une place au palmarès de Deloitte. »

Jam Industries

Depuis cinq ans, Jam industries a doublé son chiffre d'affaires et ses ventes atteignent aujourd'hui 500 millions de dollars par année. Active dans la distribution de systèmes de son, instruments de musique, sonorisation et éclairage, elle mise sur les ventes internet. « Nous surfons sur une vague. Les gens voient les vidéos de Justin Bieber et ils veulent faire comme lui. Ils ont besoin d'équipements, que ce soit un micro, un haut-parleur, etc. On vend du rêve. Aussi, les festivals ne cessent de se multiplier, ce qui est bon pour nous », explique Martin Szpiro, président de Jam. Présent au Canada et aux États-Unis, Jam lorgne du côté du Mexique. Son prochain objectif : atteindre le milliard de vente.

Année de fondation : 1972

Siège social : Baie-D'Urfé

Nombre d'employés : 700, dont la moitié sont des musiciens

Industries Amisco

Réjean Poitras, directeur général d'Amisco, l'admet, les années 2005 à 2012 ont été difficiles pour les fabricants de meubles. Si l'entreprise a réussi à tirer son épingle du jeu, c'est qu'elle avait un plan et qu'il a été suivi à la lettre. « Nous avons amélioré la rapidité de nos livraisons, modifié notre plateforme web et augmenté notre catalogue de produits. Maintenant, nos clients ont un choix de 300 modèles », explique-t-il. Après avoir investi 10 millions il y a quatre ans en immobilisation et agrandissement, l'entreprise qui fabrique des meubles de milieu de gamme compte 500 détaillants comme clients au Canada et aux États-Unis. Le plus célèbre, le géant Costco.

Année de fondation : 1954

Siège social : L'Islet

Nombre d'employés : 300

Location Brossard

Plus important locateur de poids lourds pour le secteur commercial au Québec avec un parc de plus de 3500 véhicules, Location Brossard poursuit son virage vert. « Déjà, on offrait une panoplie de technologies pour aider nos clients à économiser du carburant. On continue sur cette voie, car nous venons de passer une commande pour trois camions à Tesla », souligne Jérôme Léonard, directeur général. Il est ouvert en tout temps et trois quarts de travail assurent la maintenance et sont prêts à répondre aux désirs des clients. « Nous avons des équipes extraordinaires qui sont toujours là tant à nos installations que sur la route en cas de pépins. On ne loue pas juste des boîtes sur des roues, mais des solutions sur mesure. »

Année de fondation : 1973

Siège social : Dorval

Nombre d'employés : 135

Pneus Unimax

Regroupant 961 commerçants indépendants qui vendent près de 2 millions de pneus par année, Unimax a fait un grand virage en transformant il y a deux ans son enseigne principale Unipneu pour Point S. Unimax a ainsi fait croître son pouvoir d'achat et a amélioré son expérience client. « On a standardisé notre image, misé sur des outils de marketing et mis en place un guide des bonnes pratiques, explique Bruno Leclair, président d'Unimax. Chez nous, il n'y a pas de surprise. C'est la même qualité partout et une promesse que les estimés vont être respectés. » L'entreprise constate que la notoriété de sa nouvelle enseigne a dépassé celle d'Unipneu qui a été dans le décor pendant 35 ans.

Année de fondation : 1979

Siège social : Boucherville

Nombre d'employés : 140 au siège social et 4000 répartis sous l'enseigne Point S

Trans-Herbe

Trans-Herbe, connue pour ses marques de thé Four O'clock et ses tisanes La Courtisane, investira 5 millions au printemps pour automatiser ses opérations. « Nous avons acheté une chambre hyperbare, ce qui va nous permettre d'éliminer les particules indésirables de notre matière première », précise Karine Pomerleau, directrice générale. À cela s'ajouteront une nouvelle image et la sortie de trois nouvelles variétés. « Nous avons une équipe de cinq personnes en recherche et développement uniquement pour les nouveaux produits. » Trans-Herbe est présente aux États-Unis et dans 10 autres pays, dont le Japon. « On achète notre matière première et de l'équipement au Japon, mais on y vend nos produits. C'est un paradoxe qui parle de lui-même », dit Karine Pomerleau.

Année de fondation : 1992

Siège social : Saint-Bruno

Nombre d'employés : 110