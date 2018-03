Les détaillants lavallois en mode mutation

Le Centropolis de Laval est bien connu pour l'accent mis sur le divertissement avec ses centres de surf et d'escalade, son simulateur de chute libre, son cinéma, son mini-golf éclaté et son aventure d'évasion.

Sans reprendre le concept dans les mêmes proportions pour ses autres centres commerciaux, Cominar entend néanmoins miser sur le divertissement pour attirer la clientèle. « Dans certains de nos centres, nous avons accueilli des commerces oeuvrant dans la réalité virtuelle. Les concepts d'évasion émergent aussi un petit peu partout, indique M me Larose. Ce sont des choses auxquelles il faut être sensible pour les intégrer dans les centres commerciaux. »

Si les grandes enseignes arrivent généralement à bien prendre le virage numérique, le défi est beaucoup plus imposant pour les petits commerces, constate Chantal Provost, présidente-directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie de Laval. « Nous avons créé le programme Prox-Commerce pour faire la promotion des commerces de proximité, indique-t-elle. Nous travaillons également avec le Conseil québécois du commerce de détail (CQCD) dans son programme d'accompagnement pour que les commerçants intègrent la technologie dans leurs établissements. On organise aussi des formations. »

« Selon le Conseil québécois du commerce de détail, une entreprise sur deux n'a aucun site web, indique David De Cotis, conseiller municipal responsable des dossiers économiques. Parmi celles qui en ont un, seulement 10 % ont un site transactionnel. On veut donc créer un pôle de développement du commerce. » Pour réaliser ce projet, la Ville a demandé une aide financière de 2 millions sur trois ans au CQCD. Ses partenaires et elles injecteront 1 million sur la même période.

La Ville entend poursuivre ses efforts de revitalisation autour de la Place Bell et des différentes stations de métro. « Dans les cinq prochaines années, il y aura la construction d'hôtels et d'espaces de bureaux, et on veut attirer de grandes entreprises », indique M. De Cotis.