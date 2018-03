Quelques chiffres démystifiés

Stéphane Champagne

Collaboration spéciale La Presse La Presse Évidemment, le génie implique des tonnes et des tonnes de chiffres, mais chacun est important. Petit survol du génie québécois en quelques chiffres-clés.

Âge moyen de l'ingénieur québécois : 44 ans

La moyenne d'âge des ingénieurs inscrits au tableau de l'OIQ est de 44 ans. Hommes ou femmes, francophones ou anglophones, les ingénieurs du groupe des 30 à 39 ans représentent la plus forte concentration, soit 29 % des membres. Ensemble, les 40 à 49 ans et les 50 à 59 ans représentent toutefois 45 % de la profession. L'âge moyen des hommes : 45 ans. Des femmes : 39 ans. Quant à eux, les 60 ans et plus ne représentent que 14 % des effectifs. Pour des motifs générationnels, cette tranche d'âge compte le plus d'anglophones, mais le moins de femmes.

14 % de nos ingénieurs sont des ingénieures

Sur les 63 315 ingénieurs membres de l'Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ), 14 % sont des femmes. Ce pourcentage a plus que triplé au cours des 25 dernières années. Au début des années 90, les femmes ne représentaient qu'un maigre 4 % de la profession. Les secteurs où les femmes sont le plus présentes : l'environnement (34 % des effectifs), le biomédical (27 %), la géologie (26 %) et la chimie (25 %). A contrario, les secteurs du génie mécanique (7,5 %) et de l'informatique (9 %) attirent moins de femmes. Une initiative d'Ingénieurs Canada, baptisée 30 en 30 et à laquelle adhère l'OIQ, vise 30 % de nouvelles admissions féminines dans les ordres professionnels provinciaux d'ici 2030. Actuellement, les femmes représentent 17 % des nouvelles admissions à l'Ordre des ingénieurs du Québec.

18 107 ingénieurs oeuvrent dans le secteur de la fabrication