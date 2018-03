Une meilleure intégration des étrangers

Sa présidente, Kathy Baig, précise toutefois que l'organisation n'offrira aucun passe-droit. « Les gens pensent que nous faisons un nivellement par le bas, et c'est important de dire que non, assure-t-elle. On s'arrime aux mêmes critères utilisés pour les étudiants canadiens, mais on veut plus d'agilité et de personnalisation. »

Pour l'instant, certains demandeurs peuvent obtenir un permis rapidement en fonction d'accords signés avec quelques pays (France, États-Unis, Australie, Inde, Japon, Royaume-Uni, Afrique du Sud, etc.). D'autres doivent passer des examens qui leur sont prescrits automatiquement en fonction de leur formation.