Quatre géants du génie-conseil

La firme est dirigée depuis deux ans par Neil Bruce. Celui-ci, originaire du Royaume-Uni, est entré chez SNC-Lavalin après le départ de l'ancienne direction, mise en cause par la commission Charbonneau. SNC-Lavalin mène le consortium qui construit le nouveau pont Champlain, en partenariat public-privé avec le gouvernement du Canada. L'an passé, la firme a achevé l'agrandissement du CHU Sainte-Justine. L'entreprise établie à Montréal est sur les rangs pour la partie ingénierie et construction du Réseau électrique métropolitain (REM).

WSP Global n'est pas une nouvelle firme de génie-conseil.

Il s'agit de l'ancienne entreprise Genivar, citée elle aussi à la commission Charbonneau, qui avait acquis la firme britannique WSP en 2012. La nouvelle entité avait pris le nom de WSP Global deux ans plus tard, au moment où elle avalait la firme américaine Parsons Brinckerhoff. À présent, elle compte plus de 36 000 employés dans le monde, dont 2300 au Québec. Et WSP Global vise un objectif de 45 000 employés d'ici fin 2018. Présidée depuis mars 2016 par Alexandre L'Heureux, la firme montréalaise s'affaire à la reconstruction de l'échangeur Turcot. Sur son carnet de commandes figure aussi le réaménagement de l'aéroport new-yorkais La Guardia.