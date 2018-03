De la carte perforée au GPS

Après avoir installé, programmé, puis expliqué comment on devait utiliser pareils instruments chez Hydro-Québec et au Canadien Pacifique, notamment, le jeune ingénieur est passé chez Xerox à une période où l'entreprise fabriquait encore des ordinateurs, notamment pour les simulateurs de vol de CAE. L'entreprise offrait aussi un service d'impression.

Au cours des années qui ont suivi, le travail des ingénieurs, comme celui de bien d'autres corps de métier, s'est « transformé à une vitesse ahurissante », relate M. Nakhleh, notamment avec l'arrivée des premiers ordinateurs personnels à la fin des années 70, puis de l'internet dans les années 90.

Celui-ci se souvient d'une époque où les ingénieurs civils s'échangeaient encore des plans par courrier et attendaient de cinq à six jours avant de recevoir les corrections. « Au final, ça prenait des semaines et des semaines à réaliser des tâches qui se font aujourd'hui en quelques heures grâce aux courriels et aux sites FTP. »

La transformation du travail en termes de temps s'est aussi transportée dans l'espace, ajoute-t-il.

« Maintenant, on peut concevoir un projet dans un bureau à Montréal même s'il sera réalisé à Dubaï. »