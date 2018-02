Quatre ponts en chantier

Julie Roy

Collaboration spéciale La Presse La Presse Pendant que le nouveau pont Champlain prend ses assises dans le fleuve Saint-Laurent à Montréal, d'autres chantiers moins connus voient actuellement le jour ailleurs dans la province. En tout, 13 projets sont consacrés à des ponts. Ils sont soit à l'étape d'étude, en planification ou en cours de réalisation. Regard sur quatre d'entre eux.

PROJET : NOUVEAU PONT DE L'ÎLE D'ORLÉANS

STANTEC RÉALISE L'ÉTUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL Les firmes qui travailleront sur le projet ne sont pas encore connues. Infrastructure emblématique, le pont de l'île d'Orléans, construit en 1935, sera bientôt en fin de vie utile. Un pont suspendu par de nombreux câbles obliques rattachés à plusieurs tours le remplacera. Ce type d'ouvrage limite les impacts environnementaux et n'occasionne aucune contrainte pour la voie navigable. Son emplacement reste à déterminer, mais Québec préconise un raccordement à la route 368 à l'ouest du pont actuel pour diminuer les interventions sur le réseau routier et l'environnement. D'ailleurs, un des enjeux principaux de ce projet est qu'il puisse s'intégrer harmonieusement dans le paysage. Ce nouveau lien comprendra deux voies de circulation et une piste pour les piétons et les cyclistes. Son ouverture est prévue autour de 2024. Coût estimé du projet : 100 millions

EN COURS : RECONSTRUCTION DU PONT GOUIN

PROJET DU CONSORTIUM WSP/CIMA+/STANTEC Construit en 1915-1916, le pont Gouin, qui relie les secteurs de Saint-Jean et d'Iberville, à Saint-Jean-sur-Richelieu, fait l'objet d'une reconstruction. Si tout se déroule comme prévu, la nouvelle infrastructure devrait être terminée au début de 2019. En tout, près de 20 000 véhicules empruntent cette voie pour traverser la rivière Richelieu. Pour répondre aux usagers du transport actif, le nouveau pont comprendra deux trottoirs et une piste cyclable, qui seront mieux adaptés. Le nouveau pont a dû être conçu pour répondre aux normes d'aujourd'hui, il sera donc plus large et plus haut. Il est composé d'une partie fixe et d'une partie mobile au-dessus du canal de Chambly, et son rehaussement permettra de diminuer les interruptions de la circulation automobile. Coût total du projet : 126,3 millions

EN COURS : REMPLACEMENT DU PONT DE DOLBEAU

PROJET DE CEGERTEC/SNC-LAVALIN Au nord du lac Saint-Jean, à Dolbeau-Mistassini, les 17 000 usagers de la route 169 qui empruntent le pont Dolbeau pour se rendre dans la ville auront droit à leur nouveau pont dès la fin de 2018. Les travaux, entrepris il y a deux ans, ont permis d'ériger une structure d'une longueur de 262 mètres, soit 130 mètres de plus que celle actuellement en place. Les ingénieurs ont fait ce choix dans le but d'améliorer la géométrie routière de part et d'autre du pont, mais aussi pour adoucir les courbes de la route 169. Pour répondre aux besoins futurs, le nouveau pont comprendra trois voies ainsi qu'un trottoir protégé. Coût total du projet : 55,7 millions

EN COURS : MAINTIEN DU PONT DE L'ÎLE-AUX-TOURTES