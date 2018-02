Plus de concurrence depuis la commission Charbonneau

La concurrence dans le secteur du génie-conseil québécois est-elle plus saine qu'avant ? Un peu plus de deux ans après le rapport final de la commission Charbonneau et dans le contexte de l'avènement prochain de l'Autorité des marchés publics (AMP), la réponse est oui, selon l'association regroupant les firmes de génie-conseil. Voici pourquoi.

« Le public, soutient M. Rainville, peut faire confiance à notre industrie dans un contexte où le Québec a mis en place des outils de surveillance comme l'UPAC, la Commission d'enquête sur l'octroi et la gestion des contrats publics dans l'industrie de la construction (CEIC) et bientôt l'AMP. »

Selon André Rainville, PDG de l'Association des firmes de génie-conseil, le Québec est mieux équipé que jamais pour assurer une saine concurrence. Bref, dit-il en substance, il n'y a jamais eu autant d'outils pour contrer les fraudes et les abus dans le monde du génie-conseil et de la construction.

«Le Québec est mieux outillé qu'il ne l'était auparavant. On peut se comparer aux autres endroits dans le monde où il y a eu de la tricherie et où des organismes de surveillance ont par la suite été mis en place», affirme André Rainville.

D'ailleurs, dit-il, seules quelques firmes de génie-conseil sur les quelque 250 répertoriées au Québec ont porté ombrage à l'ensemble de la profession en étant de connivence avec des entreprises en construction pour des histoires de partage de contrats, de factures gonflées, de pots-de-vin, etc.

Désormais, le nouveau crédo de l'industrie est de permettre à plus de soumissionnaires de participer aux appels d'offres, précise M. Rainville. « Comme association, on travaille en ce sens, dit-il. Les contrats publics représentent 40 % du chiffre d'affaires des grandes sociétés et 60 % dans les petites sociétés. Une saine concurrence ne peut qu'apporter des ouvrages de qualité. »

« MARCHÉ OUVERT »

Selon Me Denis Gallant, inspecteur général à la Ville de Montréal et ex-procureur en chef adjoint de la CEIC, la concurrence entre les firmes québécoises de génie-conseil est effectivement plus saine. « On a encore les mêmes joueurs qu'avant. Certains ont changé de nom, d'autres ont changé de main. Par contre, en termes de veille des contrats, on arrive à la conclusion que le marché est ouvert », explique-t-il.

Le patron du Bureau de l'inspecteur général (BIG) de la Ville de Montréal se réjouit de la mise sur pied de l'AMP. Le mandat du nouvel organisme de surveillance sera d'ailleurs très large, souligne-t-il.