Des projets pharaoniques

Didier Bert

La Presse La Presse Des promoteurs sont en train de construire des projets d'exception en Asie, qui verront le jour dans les prochaines années. Le point commun de ces constructions est le désir de créer un lieu aussi fonctionnel qu'attrayant. Pour y parvenir, les cabinets d'architecture ont rivalisé d'imagination... Tour d'horizon.

L'AÉROPORT-VILLE D'ABOU DHABI Fin 2019, l'aéroport d'Abou Dhabi disposera d'un des plus grands terminaux aéroportuaires au monde avec une surface de 70 000 m2. Construit au coût de 3,8 milliards de dollars, le Midfield Terminal Complex permettra à l'aéroport d'accueillir annuellement 40 millions de passagers, soit deux fois plus qu'aujourd'hui. Les commerces (cafés, restaurants, boutiques) occuperont le tiers de la surface du terminal, qui comptera également un parc intérieur et un musée. Le terminal dessiné par le cabinet new-yorkais d'architecture Kohn Pedersen Fox pourra desservir jusqu'à 59 avions en même temps.

MUI DINH ECOPARK AU VIÊTNAM Un immense complexe hôtelier est en projet sur la côte est du Viêtnam. Le Mui Dinh Ecopark accueillera 7000 lits répartis dans 7 hôtels et 500 villas, avec vue sur la mer, mais aussi un parc d'attractions et un casino. Le tout occupera une superficie de 1,1 million de mètres carrés. Le projet prévoit de s'intégrer parfaitement à la nature environnante, avec une empreinte carbone minimisée. Le promoteur Cap Padaran mise sur la localisation de son futur complexe hôtelier pour attirer une clientèle venue de Hong Kong, de Singapour et de la Corée du Sud.

XIANTAO BIG DATA VALLEY EN CHINE En construction, ce projet de complexe d'affaires sera voué à l'industrie des mégadonnées dans la ville chinoise de Chongqing. Étalée sur 260 000 m2, la Xiantao Big Data Valley vise à devenir une zone autosuffisante, capable de faire vivre et d'employer les travailleurs de ce secteur d'activité. Le complexe sera constitué de bâtiments à énergie positive abritant des bureaux, des commerces, des écoles et un hôtel de luxe. Dans ce petit monde des mégadonnées, la nature ne sera pas oubliée, puisque le cabinet Progetto CMR a prévu d'inclure un lac et des parcs.