Trois tours à vendre au centre-ville

La rue De La Gauchetière, au centre-ville de Montréal, retient l'attention des investisseurs immobiliers ces jours-ci. Pas moins de trois gratte-ciel sont sur le marché, soit les immeubles du 600, du 700 et du 1000, rue De La Gauchetière. Des transactions pourraient se conclure rapidement, croient les spécialistes.

« Il y a beaucoup d'argent disponible pour le secteur immobilier », dit Jean Laurin, président de Devencore, agence ayant obtenu le mandat de vendre le 600, rue De La Gauchetière, actuel siège social de la Banque Nationale. La banque a annoncé plus tôt cette année la construction de son futur siège social au 800, rue Saint-Jacques, à l'angle du boulevard Robert-Bourassa pour 2022 ou 2023. « Il y a de l'intérêt pour l'immobilier en général et il y a de l'intérêt pour le 600 ; de l'intérêt local et en provenance d'acteurs de l'extérieur. »

La Presse s'est entretenue avec M. Laurin dans le cadre de la publication de la plus récente analyse de marché de Devencore couvrant les bureaux du centre-ville montréalais. Le document indique que le centre-ville s'apprête à vivre de profonds changements, en dépit de l'apparente tranquillité.