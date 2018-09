Les chantiers de cinq grands acteurs

Parmi ses projets en cours, on trouve notamment le développement de l'îlot Mendel, à Québec, où se trouve le fameux IKEA et où Décathlon s'installera sous peu.

GROUPE MACH : RADIO-CANADA 2.0

L'achat de la tour de Radio-Canada et des terrains situés entre les rues Alexandre-De Sève et Wolfe est sans contredit le plus important projet de Groupe Mach actuellement. Tout le secteur sera remis en valeur pour inclure des espaces de bureaux, des habitations, des aires publiques, des services communautaires, des espaces culturels, des restaurants et d'autres divertissements.

Le projet totalisera plus de 3 millions de pieds carrés. L'entreprise en possède près de 20 millions, principalement dans la région métropolitaine de Montréal et à Québec.

Parmi les plus connus : l'édifice Sun Life (une participation 50-50 avec Bentall-Kennedy), la Tour CIBC et la Place Victoria.