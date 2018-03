BBA : à bas les chasses gardées

Tous les ans, le sondage de Aon questionne le personnel à ce sujet. À partir des résultats, des analyses sont faites et un plan d'action est mis en place pour apporter des changements au sein de l'organisation. Pour stimuler encore plus la mobilisation, l'entreprise met également à la disposition des employés un formulaire qui leur permet de souligner des points à améliorer et d'émettre des suggestions. « Il n'y a aucune limite quant aux idées qui touchent le travail. Cela peut aller des tasses à café à une amélioration technologique. Ce n'est pas un outil juste pour écouter les gens se plaindre, on fait un suivi avec eux. On les tient au courant de l'évolution de leur demande et de la possible mise en oeuvre de la solution proposée », explique Rose-Mélanie Simard.

TRANSPARENCE ET COMMUNICATION

BBA mise sur la transparence et affirme ne rien cacher à ses employés, que l'entreprise se porte comme un charme ou qu'elle connaisse des difficultés. Deux fois par an, le président, André Allaire, et le chef de l'exploitation, Martin Milot, rencontrent les 700 employés répartis dans huit bureaux au Canada. En début d'année, ils expliquent les objectifs et au début de l'automne, ils font un bilan de la situation. « MM. Allaire et Milot sont connus de tous les employés et ce sont des gens très accessibles qui disent les vraies choses », affirme Rose-Mélanie Simard. En dehors de ces périodes, la communication demeure essentielle et elle se poursuit grâce à un bulletin interne, aux courriels et à l'intranet de l'entreprise.