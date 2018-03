CIMA+ : des vents favorables après la tempête

FAVORISER L'AUTONOMIE

« Nous tenons à ce que nos employés, nos ingénieurs aient beaucoup d'autonomie, précise le vice-président chez CIMA+. C'est simple : plus ils sont autonomes, plus ils se sentent impliqués. Nous croyons au sentiment d'appartenance et de mobilisation. »

Éric Dumouchel, 47 ans, parle de « dépassement » et de « fierté ». Il convient que l'image de la profession a été entachée avec les révélations devant la commission Charbonneau. « Mais il y a l'après, ajoute-t-il. Nous avons fait un travail énorme de gouvernance. Nous sommes un fleuron de l'ingénierie québécoise et nos employés sont heureux de travailler pour une entreprise à gestion ouverte. »

CONTRIBUER À L'ENTREPRISE

Éric Dumouchel insiste sur l'importance de travailler dans un environnement « stimulant », où les ingénieurs ont le sentiment de contribuer à l'avancement de l'entreprise qui les emploie.

« Nous sommes une entreprise de taille moyenne et tout le monde se sent concerné par la réussite, par nos bons coups », résume-t-il.

Il précise sa pensée : « Nous connaissons une période très active, très productive. Nous travaillons sur des projets d'envergure et nos ingénieurs ont de la broue dans le toupet ! Les vents sont plus que jamais favorables et ça crée une belle dynamique ! »

DES PORTES TOUJOURS OUVERTES

Chose certaine, cette « dynamique » de travail, cette culture d'entreprise, permet aux employés de CIMA+ de se réaliser et de proposer des idées nouvelles afin que leur entreprise remporte des mandats. « On a toujours misé sur la communication et on pratique une politique de portes ouvertes, fait valoir le vice-président. Notre recette est simple : on traite bien nos employés, on les fait travailler au bon endroit, et là où ils vont être en mesure de produire le meilleur rendement, au bon moment. »